Tunisie: Déco - Le Lagom - Esthétique, sans fioritures ni accumulation

L'art de vivre à la scandinave s'impose de plus en plus dans notre société, y compris dans le domaine de la décoration. C'est le cas, par exemple, de la tendance Lagom qui inspire les décorateurs d'intérieur depuis 2017. En quoi consiste ce style ? Pour résumer, il s'agit d'une façon de vivre qui repose sur le juste équilibre ou la proximité avec la nature.

Après le Hygge danois, c'est l'art de bien vivre à la suédoise investit qui envahit les intérieurs. «Ni trop, ni trop peu, c'est le juste milieu», une tendance qui s'inscrit donc dans le principe du «slow life», c'est à dire arrêter de courir et vivre au rythme de la nature sans épuiser les ressources de la planète. L'idée est d'avoir un intérieur fonctionnel et épuré. Voilà la philosophie du Lagom qui se veut plus minimaliste en évitant tous les excès. La décoration Lagom se veut apaisante pour se sentir bien et dans le respect de l'environnement.

Le lagom c'est quoi ?

Littéralement, le Lagom signifie «juste ce qu'il faut» en danois. Et si cette tendance se démocratise autant dans nos intérieurs, c'est parce qu'elle nous aide à nous sentir bien. Tout droit venue des pays scandinaves, cette tendance prône un cadre cocooning et chaleureux. Matériaux boisés, lumières tamisées, peaux de moutons ou décorations végétales sont les clés d'un intérieur réussi. Le tout, c'est de se sentir bien dans un univers réconfortant, intimiste et douillet.

En suédois, «lag» désigne «la loi» et en vieux suédois, «laguhm» peut se traduire par «selon la loi».

Plus qu'une philosophie de vie, le Lagom est un véritable art de vivre à la suédoise, modéré et responsable qui s'inscrit dans le courant très tendance du slow living. Dans le monde actuel, on a plutôt tendance à fonctionner sur le principe du «tout ou rien». On veut se surpasser pour égaler les vies parfaites dépeintes sur papier glacé. Résultat ? On est stressé, épuisé, envieux, égocentré... La tendance Lagom, c'est tout l'inverse ! Au travail, à la maison, dans notre rapport à l'environnement ou à la santé, le Lagom s'applique partout. En privilégiant le bien commun plutôt que l'intérêt de chacun la philosophie Lagom pourrait être la clé d'une vie plus équilibrée et durable, fondée sur les plaisirs simples de l'existence et non ceux de la consommation.

Lagom et Hygge: quelle différence ?

Le Hygge c'est une philosophie de vie sans stress et sans bling-bling qui prône le confort, le bien-être, la convivialité (place au jeu en famille par exemple), le fait maison et prendre son temps. La subtile différence entre le Hygge et le Lagom c'est que le premier est dans la satisfaction et le plaisir instantané alors que le Lagom est une manière de vivre simplement. Côté déco, les designers vous conseillent de désencombrer votre intérieur et d'opter la simplicité. Fini le superflu avec le Lagom. On ne garde que l'utile et ce qu'on aime vraiment. À quoi cela sert d'entasser et de conserver des choses que vous n'utiliserez pas ?

La philosophie du Lagom, c'est d'avoir moins mais de meilleure qualité. Un joli canapé confortable pour les moments de détente en famille loin des écrans, un beau lampadaire, un objet, une plante seront mis en valeur comme une sculpture ou une œuvre d'art, des tons pastel pour parfaire la déco, des matières précieuses aux filières certifiées. On opte pour des meubles pratiques, esthétiques sans fioritures. Aussi, on n'oublie pas d'avoir chaque jour un intérieur rangé. L'objectif: se simplifier la vie.

Chaussures interdites

Ce style traduit une façon de vivre qui s'applique à cultiver la modération, les plaisirs simples et un rapprochement avec la nature. Un mode de vie responsable tout en harmonie. Quand on sait que la coutume du pays veut qu'on fasse visiter sa maison à tout nouvel invité, on comprend mieux pourquoi les Suédois sont si à cheval sur le rangement et la propreté. Un intérieur Lagom se reconnaît à son mobilier ultra-pratique et esthétique, sans fioritures et sans accumulation d'objets.

Les surfaces sont faciles à entretenir (la moquette est bannie), juste réchauffées par des lirettes en coton ou des peaux de mouton.

Ce qui permet de marcher en chaussettes car les chaussures sont interdites d'entrée. Des bougies complètent l'éclairage électrique qui se veut discret. Tous les moyens pour économiser l'eau et l'énergie sont mis en œuvre dans une maison Lagom, et la nature y est omniprésente : plantes vertes censées diminuer le niveau de stress et dépolluer l'atmosphère, petits souvenirs récoltés lors des balades et des vacances: bouteilles de sable, herbier, coquillages, plumes ou photos de couchers de soleil.

Les essentiels du Lagom

La base de ce style d'intérieur est de privilégier des meubles épurés, inspirés notamment du design scandinave. Avec des formes sobres, beaucoup de bois et de blanc, vous pouvez créer la combinaison parfaite pour un style minimaliste et un cadre confortable. Pour le choix du mobilier, il va de soi que la qualité prime sur la quantité. Les objets déco appréciés pour adopter le style Lagom sont les plantes et les accessoires de maison en matériaux naturels comme les bols en bois. Conformes à un idéal de durabilité, les adeptes de Lagom accordent une grande importance au travail artisanal et aux matériaux recyclés. Pour faire honneur à ce style, il est important de réaliser quels objets décoratifs comptent réellement à nos yeux et lesquels peuvent être mis de côté. Chaque élément doit avoir sa raison d'être, et doit apporter à la décoration et l'atmosphère de la pièce, de manière à ce que vous vous y sentiez bien. Le tout est de savoir ne pas accumuler les bibelots sur vos étagères, faites du tri !

Des accessoires typiquement lagom

Les plaids, les coussins, les rideaux chaleureux et tous les objets déco qui inspirent la douceur et le réconfort ont leur place dans un intérieur Lagom. Les bougies, les guirlandes lumineuses ainsi que les plantes vertes sont elles aussi très présentes dans ces espaces qui se veulent à la fois écologiques et cocooning. Mais attention toutefois à ne pas en faire trop ! Gardez à l'esprit que le style Lagom, c'est aussi savoir se contenter de ce que l'on possède déjà. Avec le Lagom, il est recommandé de se concentrer sur l'économie d'énergie et d'eau, ainsi que de choisir des matériaux naturels tels que le bois, la soie ou le lin. Une bonne solution serait donc des ampoules LED, une plaque à induction dans la cuisine ou une douche au lieu d'un bain afin de consommer moins d'eau. Pensez aussi à diminuer la production de déchets: n'utilisez pas des sacs en plastique jetables ou essayez de donner une seconde vie à des objets et choisissiez par exemple des meubles recyclés qui deviennent de plus en plus populaires. La maison dans le style Lagom est un vrai royaume pour tous ceux qui aiment le bricolage : cintre fait d'une branche, étagère en bois ou fauteuil construit de palettes... Laissez-vous guider par votre créativité.