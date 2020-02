Tunisie: Entretien avec Mme Saloua Abdelkhalak, directrice du TICDCE - «Contribuer à l'essor des ICC et, par consquent, au PIB»

Le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle et numérique (TICDCE) a eu l'initiative d'organiser la première édition du Salon des industries culturelles et créatives «creative youth market». Cet événement s'inscrit dans la continuité des objectifs tracés par le Centre dans le but de venir en aide aux petits entrepreneurs dans le domaine culturel et digital et de leur apporter un appui matériel, qui se traduit par une incubation temporaire, à même de les soutenir dans leurs tout premiers pas dans l'entrepreneuriat ainsi qu'un appui immatériel, qui consiste en la formation et l'accompagnement de leurs projets respectifs et dans la promotion de l'investissement dans les ICC.

Mme Saloua Abdelkhalak, directrice dudit Centre, nous éclaire sur les missions de cet organisme devenu une entreprise publique non-administrative et donc, parfaitement autonome.

A quand remonte la création du Centre ? Et pourquoi avez-vous eu l'idée d'organiser le Salon «Creative youth market» ?

Le TICDCE a été créé en 2018. Il est devenu opérationnel en 2019. Et c'est à partir de novembre 2019 qu'il a acquis son statut d'entreprise publique non-administrative et, par conséquent, a décroché son autonomie.

Aujourd'hui, nous organisons le 1er Salon des industries culturelles et créatives suite à un besoin amplement signifié par les jeunes entrepreneurs et les chefs de PME, investis dans la valorisation du patrimoine digital. L'objectif étant de promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine culturel tout en étant au diapason des avancées digitales. D'ailleurs, il s'agit d'œuvrer afin de contribuer à l'essor des ICC et, par conséquent, au PIB.

Quels sont les points de force du Salon ?

Le Salon compte plusieurs panels, workshops et keynote speakers, lesquels traiteront de plusieurs thématiques ayant trait aux ICC. Nous avons, d'ailleurs, enregistré près de 300 participants, inscrits aussi bien dans le cadre de l'exposition que dans celui des travaux de l'événement. Plus d'une trentaine d'intervenants animeront les différents workshops et conférences-débats. Une trentaine de participants, environ, ont signifié leur aspiration à participer aux deux challenges que nous avions lancés, au préalable. Par ailleurs, nous avons implanté une trentaine de stands au profit des exposants.

Pour ce qui est du TICDCE, quels ont été, jusque-là, ses apports en matière d'appui aux jeunes entrepreneurs, aux PME et aux start-up dans le domaine des ICC ?

La contribution du Centre se répartit sur deux volets fondamentaux : le volet de la formation et le volet administratif. Le Centre se définie comme un incubateur de start-up dans le domaine culturel digital. Notre appui s'avère être, ainsi, strictement dédié aux industries créatives et non celles, classiques. L'incubation renferme en elle-même plusieurs appuis, à savoir une formation complète sur tout ce qui relève du culturel digital. Elle porte ainsi sur l'aspect culturel, technologique, l'implantation du projet, l'étude du marché, le coaching, les voies de commercialisation des produits des PME, etc. S'agissant de l'accompagnement, il est accordé à la demande des start-up sur un besoin bien déterminé.

Jusqu'à nos jours, combien de start-up avez-vous incubé ? Et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aux incubés suite à votre appui ?

La première promotion d'incubés remonte à une année. Elle a permis à huit start-up de bénéficier de l'appui du Centre. Nous avons, en outre, accompagné l'instauration d'une dizaine de projets innovants. Nous parrainons, par ailleurs, cinq start-up afin de les aider à mieux se positionner sur le marché. Cela dit, pour les huit start-up incubées comme pour les cinq autres, parrainées, des subventions leur seront octroyées par le ministère des Affaires culturelles dans le but de les soutenir dans la phase initiale de leurs projets.