Tunisie: Le plus - Fil d'actu - Ons, contre la déprime...

Mitigée, la dernière semaine de janvier. La politique n'en finit pas de reproduire ses «combines». Les médicaments manquent, à nouveau. La Cnam arrête, presque, de payer. Les sondages, eux, assènent le coup : on est à 75% pessimistes quant à ce qui attend le pays.

Une déprime quasi générale que la prestation stupéfiante de Ons Jabeur aux internationaux d'Australie vient, bien sûr, atténuer. Le meilleur est fait. Il est dans ce que cette superbe athlète nous offre déjà. Le prestige sportif ne dure qu'un temps. L'image de la Tunisie dans le monde a, en revanche, un prix. Les milliers de spectateurs qui applaudissaient à rompre notre championne à Melbourne pèseront lourd dans nos recettes touristiques, n'en doutons pas. Peut-être encore dans nos emprunts et dans nos investissements. Le sport propulse l'économie, on le sait plus que jamais, maintenant. Parfois plus que les stratégies les mieux échafaudées. Le tout est de savoir en tirer le juste profit. Nous ne l'avons pas fait assez, pour nos autres grands champions. Nos médaillés des sports individuels, en natation, en athlétisme, en judo et autres. L'aurons-nous compris à présent ?

Nous verrons bien. Pour l'heure, l'exploit de Ons Jabeur ne sert, visiblement, qu'à rameuter des médias, la veille même encore occupés à chanter nos petites victoires africaines ou arabes. Le moment est sans doute venu de rendre à chaque sport son «dû». Voilà quarante ans que les budgets du sport sont aux deux tiers consacrés au foot. Avec rien, ou presque, en retour. Entretemps, il y a eu Gammoudi, il y a eu Mellouli, il y a eu nos lutteurs et nos judokas, il y a nos champions du handisport, il y a aujourd'hui Jabeur et Jaziri qui peinent, toujours, à payer leurs staffs. Il suffit, vraiment !

Mitigée, cette fin de janvier ?

Jusqu'en raison du sport, oui. Ons Jabeur a hissé, haut, le drapeau national. Nos handballeurs l'ont plutôt mis en berne. Cette «gifle» reçue, ici même, face à l'Egypte, a fait mal. Aux quinze mille supporters accourus à Radè sûrs «de l'affaire», et qui s'en sont retournés bredouilles. Mais plus encore, croyons-nous, au handball tunisien dans son ensemble. Deux choses, désormais : un, l'Egypte, facile championne d'Afrique, troisième aux mondiaux juniors et championne du monde en cadets, est déjà loin, très loin. Deux, le handball tunisien est en crise profonde et personne, en fait, ne s'en est aperçu.

Combines politiciennes, troubles sociaux, sondages «au plus bas», handball humilié: l'exploit de Ons Jabeur ne peut tout «résoudre». Plus que probable : la déprime continue.