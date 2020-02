Tunisie: CA-Un club envoûtant - La passion partisane

Le Club Africain est comme la Méditerranée avoisinante. Une mer qui n'appartient à personne et en même temps à tout le monde. Une mer de frissons, d'émotions et de tempêtes qui berce un club attachant. On y plonge avec délectation et on en ressort chamboulé. Pour la vie !

Si le CA demeure et demeurera toujours un col hors catégorie du football tunisien, il n'a toujours pas encore réussi à transformer une saison qui s'annonçait longtemps en plomb en une période faste. Unique, inimitable, fou, le Club Africain restera toujours une institution qui surplombe de sa popularité, de sa spécificité, de son histoire et de sa fièvre tous les autres clubs tunisiens. Et même s'il ne joue pas dans la même cour budgétaire que ses principaux concurrents, il n'a de cesse de prouver que, pour exister, il n'a qu'à rappeler sa popularité intacte, cette ferveur qui forge sa légende et nourrit son ambition. Mais jusqu'à quand l'accalmie succédera à la tempête et ainsi de suite. Il faut comprendre par là que le statut du CA ne suffit pas. Il faut des idées et avoir une vision pour exister.

Le passé clubiste est certes primordial via cette transmission qui maintient ce club en vie. Mais ce passé a aussi amené une exigence que les supporters nostalgiques maintiennent aujourd'hui, car ce sont les témoins d'un passé glorieux.Des supporters qui investissent du temps et de l'argent pour animer les tribunes, qui viennent de loin, qui froncent les sourcils une semaine lorsque le CA perd et gardent un large sourire quand le club gagne, qui débattent pendant des heures sur le prochain match. Bref, des fans qui vivent au rythme d'un club envoûtant auquel ils vouent un amour infini.

Paradoxe

Le CA est un club sanguin, atypique, toujours imité, jamais égalé en terme de mythe et de saga même. Dans toute sa splendeur, il peut faire jaser. Au plus mal, il rassemble et bat le rappel. Sur ce point précis, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cela renforce sa spécificité. Rien de mieux qu'une « récession » pour exister et prouver que la ferveur ne s'achète pas ! Et il ne peut qu'en être ainsi pour un club centenaire, résistant de la première heure, rebelle pour l'éternité. Au CA, les joueurs, les présidents, les supporters se sont succédé depuis pour écrire la suite de la légende tumultueuse. Certains aimeraient bien se revendiquer comme le « meilleur joueur de l'histoire» ou «le boss de cœur» du CA.

De l'exigence à la mansuétude

Au CA, de tout temps, la roue tourne autant que la pensée est cyclique. Après une période de tension, une zone de turbulence traversée, l'équipe retrouve un climat apaisé et revient avec des ambitions renouvelées. Simple sursaut plus qu'une véritable révolution, cela a le mérite d'entretenir la flamme et de sceller pour certains leur amour éperdu pour le Club Africain. Pour ces inconditionnels incomparables, la mélancolie est certes entremêlée de troubles de l'humeur.

Mais le paradoxe est tel que l'exigence des fans est souvent entrecoupée de mansuétude.

Au CA, tantôt, il suffit de peu pour être heureux, pour raviver la flamme ! Au-delà des résultats et de la position au classement, quand les supporters voient enfin du jeu, de l'intelligence tactique, de l'enthousiasme, une communication maîtrisée et un groupe solidaire, ils adhérent au projet clubiste sans conditions. En clair, atteindre un horizon inattendu n'est pas tout. Quand l'envie est palpable, le groupe de joueurs gagne du crédit auprès des supporters et une paix inestimable à Bab Jedid !