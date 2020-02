Ile Maurice: Accident entre Mauricio et une voiture - Qui va payer ?

Le «drame» s'est produit dans la matinée de vendredi, à Vandermeesch, alors que personne ne s'y attendait. Une voiture a emprunté un sens interdit, s'est retrouvée pratiquement sur les rails alors que Mauricio arrivait, plein d'assurance. L'inévitable s'est produit. Il n'y a heureusement pas eu de blessés, mais Mauricio a hélas subi quelques dommages. Son visage a été «rayé», son pare-chocs - cabossé - a eu un peu de mal à tenir le choc. Malgré ses légères blessures et égratignures, Mauricio a vaillamment poursuivi son chemin jusqu'au dépôt en attendant la réparation. Mais qui va payer pour «refer la tol» ?

C'est aussi à ce moment-là qu'ils sauront combien de temps il faudra pour que le «visage» de Mauricio soit relifté, qu'il soit débarrassé de ses ridules. D'ailleurs, dans un rapport sur les dégâts subis par le tram après l'accident, il est fait mention de «minor damages». Donc, les réparations vont aller vite. «Ce sera une question de jours, pas de semaines», laisse-t-on entendre.

Oui, mais qui va payer ? Aucun souci à se faire, le contribuable ne déboursera pas un sou. Mauricio a une assurance qui prendra en charge les frais de réparations. Et pendant le temps de convalescence de Mauricio, est ce que les horaires seront modifiés ? «Non», répond-t-on au niveau de Metro Express Ltd. Il y a des trains qui étaient en stand-by et qui ont été mis sur les rails. On souhaite un prompt rétablissement au Mauricio blessé, en tout cas.

Et la voiture dans tout ça ?

Que se passe-t-il au niveau de l'assurance quand un accident entre un véhicule et le métro se produit ? Nous avons posé cette question à Véronique Vanschellerbeck de la compagnie Mauritius Union. Elle nous répond que le dossier est traité comme un accident entre deux véhicules. «Dans le cas présent, il paraît que la conductrice est fautive et si c'est confirmé, c'est sa compagnie d'assurances qui devrait assurer les frais de la réparation du métro. Et là cela peut coûter très cher.» Quant à la voiture de la dame, sa compagnie d'assurances sera appelée à encourir les frais de réparation. Et s'il se trouve qu'elle a fauté, elle devra payer la franchise (excess) d'après le contrat signé avec la compagnie.

Autre conséquence pour la dame : sa prime d'assurance pourrait grimper en flèche. Car une compagnie d'assurances pénalise souvent un «mauvais chauffeur», celui qui récidive pour ce qui est des accidents et réduit ladite prime quand c'est un «bon chauffeur». «Tout dépend de la compagnie», souligne Véronique Vanschelleberk. Ce qui est certain, c'est que le porte-monnaie de la conductrice, celle qui était à bord de la Kia Picanto, risque également de subir un petit choc, tout comme elle. À hier après-midi, la dame, âgée de 40 ans et esthéticienne de profession, était toujours admise à l'hôpital Wellkin.

L'accident, pour rappel, s'est produit aux alentours de 11 heures vendredi, à la jonction des rues Malartic et Vandermeersch. L'habitante de Pailles a, par la suite, était conduite au poste de police de Rose-Hill pour donner sa déposition. Chose qu'elle n'a pu faire car elle était alors en état de choc.