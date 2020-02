Soudan: Al-Mahdi - Quiconque s'oppose à la paix sera considéré comme terroriste

Nyala, 2 — Le chef du Parti national Umma, l'Imam Al-Sadig al-Mahdi a demandé la remise du président déchu Omer al-Bashir à la Cour pénale internationale, et de tenir pour responsables ceux qui ont violé et volé l'argent du peuple soudanais.

Lors de son discours au rassemblement de masse à Nyala, samedi, Al-Mahdi a promis de travailler pour le rétablissement de tous les droits de toutes les personnes, des déplacées et des réfugiés, en plus de travailler pour la réforme économique, le désarmement et la réconciliation tribale globale.

Al-Sadig a ajouté que ceux qui s'opposent à une paix juste seront classés comme terroristes et saboteurs. Il a poursuivi en disant: "il y a des saboteurs, qui ne veulent pas de la paix, mais nous allons affronter tous les terroristes et construire une paix globale".

Il a révélé la convention des conférences nationales pour la paix, la solution des problèmes économiques et de sécurité, a-t-il ajouté en disant: "Nous disons à nos frères, s'il vous plaît, armes baissées, le dialogue sur les armes à feu terminé, et le dialogue de la raison et de la logique demeure", il a souligné la nomination des Walis civils des États sous peu, sous réserve de l'approbation du peuple, promettant de soutenir le gouvernement de transition, le travail de consolidation de la paix et d'isoler tout saboteur.