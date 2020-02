Congo-Kinshasa: L'UNICEF prévoit 320 millions USD pour intervenir aux besoins des enfants

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) a annoncé, lors de la revue annuelle clôturée la semaine dernière à Kinshasa, un budget de 320 millions de dollars américains pour l'exercice 2020-2021 en RDC. Ce fonds permettra de couvrir les besoins dans plusieurs domaines d'intervention sur les enfants dans toutes les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo.

Le Représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Edouard Beigbeder, estime que la situation de l'enfant congolais a tendance à s'améliorer. « La situation de l'enfant congolais a tendance à s'améliorer, et, malgré quelques bons résultats, on voit toujours qu'il y a de grands problèmes et il faut absolument qu'on ait un partenariat beaucoup plus intense ».

L'UNICEF a fait savoir qu'il y a aussi eu des améliorations emblématiques et beaucoup plus remarquables qui sont intervenues dans le secteur de la santé, avec la vaccination de 4,6 millions d'enfants de moins de 5 ans contre la poliomyélite ainsi que l'appui humanitaire multisectoriel estimé à plus de 2,7 millions d'enfants et familles vulnérables.

En outre, Ils ont émis le souhait de voir la République démocratique du Congo, à travers son Gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, continuer dans une franche collaboration pour que les droits des enfants soient respectés.

« Je souhaite que l'UNICEF et le gouvernement tiennent aux promesses qu'ils nous ont faites. Ils nous ont dit qu'ils se battraient pour qu'on ait un Congo où les droits de l'enfant seraient entièrement respectés », a laissé entendre un enfant.

Ainsi, l'UNICEF et les représentants de toutes les provinces ont également passé en revue la situation de l'enfant en 2019 dans plusieurs domaines. Notons par ailleurs que dans le domaine de l'éducation, d'autres rapports notent l'augmentation du nombre de scolarisation. Chose qui s'est notamment concrétisée grâce à l'effectivité, tant bien que mal, de la gratuité de l'enseignement.