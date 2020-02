Congo-Kinshasa: Devant la représentation des étudiants du pays - Joseph Olenghankoy prêche la paix et le dialogue

La paix et le dialogue permanent, telle est la recommandation du Conseil National du Suivi de l'Accord de la Saint sylvestre et du processus électoral en RDC, envers les Coordonnateurs des Universités de la ville-province de Kinshasa.

En effet, le Bureau du CNSA avait convié, samedi 1er février dernier, la représentation des étudiants du Congo pour discuter autour de la paix et la promotion du dialogue dans des milieux Universitaires, afin d'établir des mesures préventives pour éviter des tensions et des scènes violentes entre des étudiants et des Institutions. A cet effet, Joseph Olenghankoy et son Bureau ont suggéré aux étudiants de favoriser le chemin du dialogue en lieu et place de la violence.

Au sortir de ces échanges, Heinschel Kimanga, Coordonnateur des étudiants de l'ISTA et Vice-président de la REC, a été clair et précis dans ses propos : « Nous disons merci au Président du CNSA qui nous a reçus ensemble avec le Rapporteur et également merci aux anciens Représentants d'étudiants qui sont les anciens leaders grâce à qui nous sommes arrivés à ce stade... Nous avons parlé de la situation qui inquiète beaucoup de personnes. Alors, nous avons eu à échanger par rapport à tout ce grief dans le monde universitaire. Nous avons sincèrement déploré tout ce qui a pu se produire, nous avons fortement regretté les dégâts qui ont été causés, il y a eu des dégâts matériels, des dégâts en vies humains, des personnes en ont souffert, nos parents à la maison, nous-mêmes certains étudiants ont passé nuit à la belle étoile. Alors, tout cela ne nous a pas arrangés. Voilà pourquoi, nous sommes venus vous présenter nos regrets».

Faisant la restitution à la presse, le coordonnateur des étudiants de l'ISTA, ensemble avec ses camarades, ont proposé quelques pistes des solutions. «Nous avons échangé autour des pistes des solutions que nous pouvons proposer par rapport au problème des frais académiques. Nous avons discuté autour des stratégies qui peuvent nous permettre de pouvoir résoudre ce problème avec le moins de rejet possible», a déclaré Heinschel Kimanga, 1er Vice-président de la REC. A l'en croire, la voix de l'étudiant congolais doit être entendu. Pour sa part, le Président du CNSA a réagi favorablement quant à ce. Le CNSA promet de prendre langue avec d'autres partenaires pour favoriser la paix et le dialogue entre les étudiants et les Institutions.