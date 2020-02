Congo-Kinshasa: Kasaï - Guy Mafuta appelle à la communion de tous pour l'émergence de la province

En pleines vacances parlementaires dans son fief électoral, le Député national Guy Mafuta Kabongo a communié avec sa base électorale en vue de s'imprégner personnellement de leurs préoccupations et d'envisager des solutions au plus vite.

Pendant son speech, l'élu de Tshikapa a invité tous les politiques à œuvrer pour l'évolution et le développement de la province du Kasaï. C'était le vendredi 31 janvier 2020 après un accueil plus que chaleureux qu'il a aussi lancé un appel à l'unité à toute la population de Tshikapa, malgré les divergences ethniques.

Accueilli par une marée humaine, Guy Mafuta Kabongo a invité le Gouverneur de la province du Kasaï, les Députés nationaux et provinciaux ainsi que tous les autres acteurs, à développer plus de complémentarité et l'unité pour mieux faire avancer leur province en toute responsabilité.

"Nous devons travailler dans l'unité. Cette unité n'est pas synonyme de l'irresponsabilité mais nous devons nous serrer les coudes et être responsables, dans les tâches que chacun remplit", a-t-il laissé entendre, avant de renchérir, en déclarant que les hommes politiques du Kasaï doivent non seulement œuvrer pour l'unité, mais aussi mettre en place une intelligence collective pour l'émergence de la province.

Par ailleurs, lors dudit meeting qui s'est tenu au terrain municipal de Dibumba 2 devant une multitude de sympathisants venus à sa rencontre, Guy Mafuta a transmis un message fédéraliste à sa base. "Luba, Pende, Tshokwe, Lélé, Kuba, ... Nous ne sommes pas là pour la guerre, encore moins pour les conflits. Par contre, nous devons nous organiser en vue de mettre nos intelligences ensemble pour le développement de notre province, car elle est située au centre de la République démocratique du Congo, et n'a la possibilité de se développer que si chacun y apporte sa contribution", a-t-il dit. "C'est notre droit et celui de la population de savoir comment évolue la province et ses institutions. Ainsi, nous allons nous entretenir avec différentes couches sociales", a-t-il ajouté.

En outre, l'ex Président de la Mutuelle de santé des enseignants de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance envers son parrain politique, le Député national Maker Muangu Fwamba.

Il y a lieur de noter que durant son séjour à Tshikapa, d'intenses journées de travail et d'échanges devront réunir Guy Mafuta et ses électeurs pour renforcer la politique de proximité, en vue d'exposer les difficultés qu'ils éprouvent au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple à la prochaine session prévue le 15 mars prochain.