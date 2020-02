Congo-Kinshasa: UDPS - Bruno Tshibala rend hommage à Etienne Tshisekedi !

L'Eglise Notre Dame de Fatima, dans la commune de Gombe, a officié une messe initiée par Bruno Tshibala, en mémoire d'Etienne Tshisekedi, le samedi 1er février 2020, date qui marque la mort du Sphinx de Limete, voici déjà 3 ans.

L'histoire n'étant pas amnésique, d'aucuns se souviendront que c'est le 1er février 2017, qu'a rendu l'âme le lider maximo à Bruxelles, de suite d'une embolie pulmonaire. Trois ans après, en guise d'hommages, Bruno Tshibala réitère son engagement dans la lutte pour les valeurs qu'a défendue, corps et âme, le Lider Maximo, jusqu'à son dernier souffle. Un serment que Brutshi a renouvelé, en vénération à Etienne Tshisekedi, devant l'Eglise et devant le peuple congolais représenté lors de cette messe par les combattants de l'UDPS.

Un homme, un engagement

C'est avec un cœur serein, que Bruno Tshibala s'est, une fois de plus, fait le vœu de ne point laisser ternir le flambeau de la lutte d'Etienne Tshisekedi, son formateur-son mentor en politique, et le Chef du parti pour lequel il s'est consacré avec passion. La justice - la paix - le progrès - la démocratie, et surtout, l'unité, voilà les valeurs constituant les clauses de ce serment, qui, en son temps, a fait la marque de distinction du Sphinx.

Profitant de cette occasion, il appelle l'ensemble de la classe politique congolaise à l'unité dans leurs actions et leur dévouement, de sorte à favoriser la bonne marche de la nation, l'intérêt commun, le bien du Congo. Car, dit-il, l'on ne pourra redorer ce pays sans recourir à l'unité, à des consensus, à des concessions.

La mémoire honorée

Une célébration de ce calibre a été digne pour honorer la mémoire de ce géant politique. "Tshisekedi est mort, mais il a engendré plusieurs Tshisekedi", a déclaré Tshibala pour peindre combien cet homme a été, pour l'histoire et la vie du Congo, un investissement à la valeur inestimable.

Le peuple déterminé

Un grand nombre de personnes, composé des partisans de l'UDPS - des croyants - et des jeunes de tous les coins de la ville, a eu à répondre présent à ce rendez-vous de Fatima. Et, il était possible de lire de l'espoir et de la détermination dans les regards de cette frange de la population qui bouillonne pour un Congo meilleur.

Devoir d'histoire

Pour la petite histoire, il est possible de rappeler qu'Etienne Tshisekedi est né à Kananga le 14 décembre 1932. Il obtint un diplôme de docteur en Droit en 1961 à l'Université de Kinshasa, ex Université de Lovanium de Kinshasa, devenant ainsi le premier diplômé en Droit du Congo. Après une fructueuse et honorable carrière politique, il acheva son pèlerinage sur terre à Bruxelles, suite à une embolie pulmonaire, alors même qu'il était en cours de plusieurs tractations politiques de haute envergure. Un héros dont les contes méritent de traverser les âges.