Ile Maurice: Coronavirus - Evacuation de 12 ressortissants mauriciens de Wuhan

communiqué de presse

Douze ressortissants mauriciens dont un nourrisson ont été évacués, hier, de Wuhan suite à l'apparition du nouveau coronavirus en Chine. Ils ont été emmenés dans un camp de vacances en bord de mer à Carry-le-Rouet, près de Marseille, en France, où ils seront placés en quarantaine pendant 14 jours

Des dispositions appropriées seront prises pour qu'ils puissent se rendre à Maurice. Deux des 14 ressortissants mauriciens qui avaient initialement demandé à être évacués de Wuhan ont décidé de ne pas faire le déplacement.

Les 12 ressortissants mauriciens ont été transférés de leurs lieux d'habitation respectifs par des moyens de transport fournis par leurs universités. Ils ont d'abord été conduits au consulat français de Wuhan, et par la suite à l'aéroport. Ils ont subi des examens médicaux effectués par des professionnels médicaux chinois et français ainsi que des contrôles de sécurité avant de monter à bord de l'avion.

Des officiers du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, et des ambassades de Maurice à Pékin et à Paris ont suivi l'ensemble du processus tout en restant en communication avec les ressortissants mauriciens évacués.

Le ministère continue de suivre la situation de près et garde une ligne de communication étroite avec le ministère de la Santé et du Bien-être et le Bureau du Premier ministre.