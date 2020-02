Maroc: Le DHJ renoue avec la victoire

Le Difaâ El Jadida s'est imposé à domicile face au Youssoufia de Berrechid (2-1), samedi soir au stade El Abdi d'El Jadida, en match comptant pour la 15è journée du Botola Pro D1 de football. Les Jdidis ont pris l'avantage grâce à l'attaquant Yassine Dahbi à la 29è minute de jeu, avant que Said Grada ne remette les pendules à l'heure en seconde période (66è).

A quinze minutes de la fin de la rencontre, Dahbi a doublé la mise pour les siens.Dans l'autre match disputé samedi au complexe OCP à Khouribga, l'OCK et le MAT se sont quittés sur un nul (2-2). Les deux réalisations du club khouribgui ont été inscrites par Réda Hajhouj (29è) et Najib El Mouatani (78è), alors que celles du club du Nord ont été l'œuvre de Mustapha El Yousfi (14è, 41è) qui a signé un doublé lors de cette confrontation.Au terme de la rencontre, le MAT stagne à la septième position du classement avec 20 points, tandis que le club de Khouribga occupe la treizième place avec 15 points.

En ouverture de cette journée vendredi, l'IRT a été tenu en échec par le RCOZ (0-0), match disputé au Grand stade de Tanger. A noter que le Raja de Béni Mellal et la Renaissance de Zemamra devaient s'affronter dimanche en clôture de cette 15è journée, en attendant la programmation du reste des rencontres reportées en raison des engagements du Raja, du Wydad de Casablanca, de la Renaissance de Berkane et du Hassania d'Agadir en compétitions africaines.

CAN de futsal

La sélection libyenne s'est qualifiée samedi soir pour les demi-finales de la 6ème Coupe d'Afrique des nations de futsal Total 2020, disputée actuellement à Laâyoune, après avoir battu son homologue de la Guinée équatoriale par deux buts à un (groupe A).La Libye rejoint ainsi dans le dernier carré l'équipe nationale marocaine, qualifiée depuis jeudi, et l'Egypte qui avait assuré la veille son ticket pour les demi-finales en s'imposant (3-0) face à l'Angola (groupe B).La 4ème équipe qualifiée devait être connue dimanche après les matches Guinée-Angola et Egypte-Mozambique.La CAN 2020 offre trois billets pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui se déroulera du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

Stage de l'EN des locaux

La sélection nationale des joueurs locaux effectuera un stage de préparation du 3 au 6 février au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, à Salé, annonce vendredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ce stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2020), prévu du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, souligne la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Voici, par ailleurs, la liste des 26 joueurs convoqués : Amsif Mohamed (FUS de Rabat), Mokhtar Majid (Olympic de Safi), Yousfi Mohamed (Difaâ d'El Jadida), Amine Aboulfath (Youssoufia Berrechid), Fati Zakaria (Youssoufia Berrechid), Khafifi Abdellah (Mouloudia d'Oujda), Adam Ennafati (Mouloudia d'Oujda), Khafi Ismail (Mouloudia d'Oujda), Harks Jamal (Mouloudia d'Oujda), Mehdi Karnass (Difaâ d'El Jadida), El Maftoul Chouaib (Difaâ d'El Jadida), Al Oualadi Karim (Maghreb de Fès), Ghouaraf Abdellah (Kawkab de Marrakech), Jirari Omar (AS FAR), Errahouli Imad (AS FAR), Khaba Hamza (Olympic de Safi), El Ouasti Hamza (Ittihad de Tanger), Bach Anas (FUS de Rabat), Jaidi Reda (FUS de Rabat), Ait Khorsa Saad (FUS de Rabat), Oussama Lamlioui (Tihad de Casablanca), El Morabit Mohamed (Olympic de Safi), Sebbar Walid (Olympic de Safi), Saad Lamti (Renaissance Zemamra), Aatfallah imad (Renaissance Zemamra) et Hicham Merzag El Alaoui (Jeunesse Sportive Salmi).

EN féminine

La sélection nationale féminine s'est, de nouveau, imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 6 buts à 3, au terme du deuxième match amical disputé entre les deux équipes, vendredi au stade municipal de Témara.Le festival de buts des Lionnes de l'Atlas a été l'œuvre de Fatema Tagnaout (37e, 63e), Btissam Jraidi (71e, 88e), Addi Nourimane (10e) et Rania Salmi (13e), tandis que Meriem Houiji (7e), Shirine Lamti (60e) et Sabrine Louzi (82e) ont réduit l'écart pour la sélection tunisienne.Face à cette même sélection, les Lionnes avaient pris le dessus (2-1) mardi lors d'une première confrontation grâce aux buts de Nourimane Addi (13e) et Chirine Knaidil (90e).Cette double confrontation amicale entre les deux sélections a servi de préparation pour les Lionnes de l'Atlas en prévision des prochaines échéances.