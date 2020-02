Ile Maurice: Family Court - Peroomal Veeren obtient son divorce

Sa demande de divorce a été agréée par la Family Division en ce 3 février. Peroomal Veeren avait saisi la cour en ce sens après une pétition déposée par le biais de Me Pazhany Rangasamy et Me Kushal Lobine, le 1e mars 2019 devant la justice. Il devra toutefois attendre trois mois pour que ce divorce soit officiellement prononcé.

Détenu à la prison de Melrose, le trafiquant de drogue avait expliqué dans le document que, depuis avril 2018, son épouse, Zafiirah Khalidah Been Veeren, a rompu toute relation avec lui sans explication. «J'ai fait plusieurs requêtes pour lui demander de venir me voir mais elle a toujours refusé», soutient le condamné. «Mon mariage a été irrémédiablement brisé et c'est la faute de ma femme. Je demande à la cour de m'accorder le divorce.»

Peroomal Veeren et Zafiirah Khalidah Been Veeren se sont dit oui le 6 mai 2009. Il était alors en liberté conditionnelle car il avait été arrêté le 3 juin 2003 par la brigade anti-drogue. Une accusation d'«attempt to possess dangerous drugs for the purpose of distribution» avait été retenue contre lui.

Moins d'un an après le mariage, soit le 5 avril 2010, Peroomal Veeren est condamné pour trafic de drogue. Il écope d'une peine de 34 ans de prison. Il fait appel de la décision de la cour, en vain. Et c'est quelques années plus tard que sa femme cesse de lui rendre visite.