Ile Maurice: PNQ sur le coronavirus - «Maurice a une forte expérience dans la gestion des épidémies»

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, n'a eu de cesse de rassurer : Maurice, dit-il, a pris les mesures préventives appropriées pour gérer l'épidémie de Coronavirus. Et ce, «dans les temps». Au Parlement ce lundi 3 février, il a donné la réplique au leader de l'opposition, Arvin Boolell, qui l'interrogeait sur les décisions prises pour contrer ce virus lors de la Private Notice Question (PNQ).

«Les autorités ont tardé à agir», déplore le leader de l'opposition. Mais le ministre de la Santé a réagi, affirmant que Maurice fait partie des premiers pays ayant mis en place la zone de quarantaine pour les passagers venant de Chine. «La période d'incubation pour le développement de la maladie est de 14 jours», a d'autre part fait ressortir Kailesh Jagutpal. Ce qui lui fait dire que le gouvernement a agi de manière responsable. D'autant que Maurice dispose d'une «forte expérience dans la gestion des épidémies», sans compter que le pays suit à la lettre le protocole mis en place par l'Organisation mondiale de la santé.

C'est la surveillance qui est importante, a indiqué le ministre. Et d'énumérer les différentes mesures prises au port et à l'aéroport. Notamment la prise de température corporelle à l'aéroport, une fois que les passagers ont passé le corridor. Mais aussi le détecteur thermique au Public Health Desk. Le personnel est aussi en stand-by 24 heures sur 24 en cas d'urgence. Par exemple, pour évacuer un passager à l'hôpital de Souillac. Au port également, les bateaux de croisière sont aussi contrôlés.

Le leader de l'opposition a lourdement insisté sur la nécessité d'avoir un Negative Pressure Accredited Ward à l'hôpital de Souillac. Ce qui permettrait d'assurer que l'établissement hospitalier soit «free from germs».«Ce n'est pas une recommandation de l'OMS. Même l'Inde et la Chine n'en dispose pas», a insisté le ministre. La surveillance est plus importante, a-t-il soutenu.Selon le leader de l'opposition, Maurice ne fait pas suffisamment en termes de mesures préventives. Ce à quoi le ministre de la Santé a indiqué que son ministère dispose déjà de 895 masques. «5 000 have been procured and 7 000 are yet to come.» Avant de souligner également que «it is not the first time we are having an outbreak. Ebola, dengue. We have a huge experience. The country is prepared to face such a situation».