Gabon: Tina - Dorénavant distribuée par Believe Distribution Services Africa

Les œuvres de la rappeuse Tina seront désormais distribuées par la structure Believe Music, dans sa branche Africaine.

Tina passe un cap dans sa carrière. Après avoir effectué une tournée Show Case en France en fin d'année 2019 en compagnie de Queen Fumi, l'interprète du titre " Toi " est désormais signée chez " Believe " pour la distribution numérique de sa musique. Le développement de cette structure française spécialisée dans l'accompagnement des artistes dans sa branche Africaine, sous la dénomination " Believe Distribution Services Africa " a donc enrôlé Tina. Cette collaboration qui vient de naître à certainement été peaufinée lors de son récent séjour français. Elle entre dans le cadre de la quête d'un nouveau marché que discute plusieurs structures internationales de ce type.

Pour parler de la structure " Believe Distribution Services Africa ", elle a déjà enrôlé plusieurs grands talents dans le continent. On pense notamment à la chanteuse Ivoirienne Josey et à la reine du Mbalax sénégalais Viviane Chidid ( Ex Viviane Ndour ). Par cette entrée dans la maison Believe Tina peut rêver grand. Elle lui permettra de toucher un public beaucoup plus large. Après plus de dix ans de carrière, Tina semble être sur le chemin de l'internationalisation de sa musique.