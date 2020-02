Gabon: FSC - Un accord de coopération signé entre Lee White et Kim Carstensen

Libreville, le 31 janvier 2020 - Un accord de coopération a été signé ce jour entre le ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat, des Objectifs de développement durable et du Plan d'affectation des terres et le Forest Stewardship Council (FSC), représentés respectivement par le Prof. Lee White et le directeur général du FSC International, M. Kim Carstensen.

La cérémonie de signature dudit accord s'est déroulé en présence des agences assurant le suivi du couvert forestier de notre pays, et d'entreprises engagées dans la certification FSC au Gabon. Il s'agit du Conseil national climat, de l'Agence gabonaise d'études et d'observations spatiales (AGEOS), de Rougier Gabon et Precious Woods.

Rappelant ainsi la mesure prise par le président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba, de fixer 2022 comme année butoir pour certifier « FSC » toutes les concessions forestières, le ministre Lee White a encouragé les entreprises opérant dans le secteur bois à procéder à la mise en valeur de leur certification afin d'assurer leur fiabilité sur le marché international.

« Je suis persuadé que la certification FSC aidera, à tous les niveaux, les sociétés forestières à améliorer leurs pratiques dans ce secteur. Cela représentera également un atout marketing pour la vente de leurs produits, car les acheteurs auront la certitude qu'ils ne proviennent pas d'une exploitation illégale », a déclaré le ministre Lee White.

Conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, le présent accord vise la promotion de la gestion durable des forêts gabonaises et l'amélioration de l'accès des bois et des produits de bois certifiés FSC issus du Gabon aux marchés de référence.

Pour rappel, le Gabon ambitionne d'augmenter sa participation économique du secteur forestier national et ainsi passer de 500 millions d'euro à 3 000 milliards d'euro de contribution au PIB d'ici 2025.