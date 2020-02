Ile Maurice: Arsenal - Un voleur lynché, sa famille parle de brutalité policière

Si la police n'était pas arrivée à temps, des membres du public l'auraient lynché et il aurait pu y passer. Mais la famille de Krishna Seetul dit ne pas croire à cette hypothèse et parle plutôt de brutalité policière. «Pa piblik kinn bat li. Sé lapolis», confie Sanjay, 55 ans, père de Krishna Seetul. Ce dernier, un habitant d'Arsenal de 26 ans, a été arrêté samedi vers midi et admis à l'hôpital SSRN à Pamplemousses sous surveillance policière.

Krishna Seetul, connu des services de police, est soupçonné d'être impliqué dans un vol avec violence sur une habitante d'Arsenal, âgée de 62 ans. La sexagénaire attendait à un arrêt d'autobus lorsque deux individus ont surgi. L'un d'eux lui aurait tordu le poignet avant de lui arracher son sac à main qui contenait ses effets personnels et un cellulaire. La police de Terre-Rouge a été alertée et une description des suspects fournie, la brigade criminelle de la localité a effectué une patrouille.

Les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Terre-Rouge sont tombés sur les deux malfrats correspondant à la description et portant des T-shirts de la couleur communiquée par la victime à Ashram Road, Arsenal. En voyant la police, les suspects ont pris la fuite à travers un bois. La police et des membres du public se sont alors mis à leurs trousses. Des villageois seraient parvenus à retrouver Krishna Seetul, tombé en essayant de semer les agents, et se sont mis à le tabasser. La police est arrivée entre-temps.

«Pran li alé pou nou pa touy li, li tro kokin dan landrwa. Nou pa oulé tann li», auraient lancé les villageois à la police. Krishna Seetul a été emmené au bureau de la CID de Terre- Rouge où il a été questionné. Il a avoué les faits et balancé le nom de son complice qui est parvenu à s'échapper et est recherché. Le portable de la retraitée a été retrouvé sur lui.

«Inn pas pima lor so dimal»

Par ailleurs, pour les proches de Krishna Seetul, ce dernier aurait été torturé par la CID de Terre-Rouge. «So lipié ek lédan inn kasé. Zot inn met tors élektrik ar li. Zot inn pas pima lor so bann dimal», raconte Sanjay Seetul. Le quinquagénaire confie que son fils lui a relaté son calvaire sur son lit d'hôpital, lorsqu'il est allé lui rendre visite, hier matin. «Mo ti avek dimounn-la kan inn ariv sa, mé mo pann kokin. Mo'nn aksepté mo konplisité, zot pa kapav bat mwa koumsa », aurait relaté Krishna Seetul à son père.

Du côté de la police, on réfute catégoriquement les allégations de brutalité. «Krishna Seetul est tombé en essayant de prendre la fuite. Un groupe de personnes qui a pu mettre la main sur lui l'a salement amoché», explique une source.La famille a retenu les services de Mes Sanjeev Teeluckdharry et Anoup Goodary.