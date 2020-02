Algérie: Alger - Arrestation de 10 individus à travers plusieurs cités et saisie de plusieurs quantités de drogue

Alger — Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité plusieurs affaires à travers les circonscriptions administratives de Baraki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta qui se sont soldées par l'arrestation de 10 individus en possession de quantités de cannabis et de psychotropes ainsi que d'armes blanches prohibées, a indiqué dimanche un communiqué des mêmes services.

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger au niveau des circonscriptions administratives de Baraki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta ont saisi 197 grammes de cannabis, 378 comprimés psychotropes, 7 différentes armes blanches et un montant estimé à 11 millions de centimes, outre l'arrestation de 10 individus impliqués dans diverses affaires et activant dans les différents quartiers de la capitale.

Concernant la deuxième affaire enregistrée dans la circonscription administrative de Sidi M'Hamed, les services de sécurité ont reçu des renseignements selon lesquels un individu s'adonnait au trafic de drogue dans une cité. L'individu en question a été arrêté en possession de 125 grammes de cannabis, d'une somme de 1600 DA et d'un téléphone portable, ainsi qu'un deuxième suspect arrêté en possession de 2500 DA et d'un téléphone portable. En poursuivant les investigations, les mêmes éléments ont arrêté un troisième suspect.

La sûreté de la circonscription administrative de Draria a vu la saisie de 5g de cannabis, de 91 comprimés psychotropes et d'un montant de 45.000 Da, outre l'arrestation d'un suspect qui s'adonnait au trafic de drogues et de psychotropes au niveau de son quartier de résidence, tandis que les éléments de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta ont arrêté un suspect, qui s'adonnait au trafic de drogues et de psychotropes, en possession de 37g de cannabis, de 90 comprimés psychotropes, de deux épées, d'une lame de rasoir et d'une somme de 3.400 Da.

Après finalisation des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, a ajouté le communiqué.

