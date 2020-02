Angola: Le sommet quadripartite recommande la libération des "prisonniers"

Luanda — Le sommet quadripartite (Angola, Rwanda, République démocratique du Congo et Ouganda) a déterminé, dimanche, la libération des citoyens nationaux ougandais et rwandais, dûment identifiés et inclus dans les listes échangées à cet effet.

Cette décision figure dans le communiqué final du 3e sommet quadripartite qui a réuni, dans la capitale angolaise, les chefs d'État Félix Tshisekedi, de la RD Congo, Paul Kagame, du Rwanda, Yoweri Museveni, de l'Ouganda, et João Lourenço d'Angola.

Le document lu par le ministre Relations extérieures, Manuel Augusto, indique que les parties (Rwanda et Ouganda) doivent continuer à protéger et à respecter les droits de l'homme des citoyens nationaux des deux côtés.

Il mentionne également que les deux pays doivent s'abstenir de tout facteur "susceptible de créer la perception d'un soutien, d'un financement, d'une formation et d'une infiltration de forces déstabilisatrices sur le territoire de leur voisin".

Le sommet quadripartite a également exprimé la poursuite des activités de la Commission ad hoc, en tant que mécanisme de suivi de la mise en œuvre du processus.

De leur côté, l'Ouganda et le Rwanda se sont engagés à continuer de privilégier le dialogue permanent entre les deux pays pour le développement et le bien-être de leurs peuples.

Le Président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni et son homologue rwandais Paul Kagame ont décidé de prendre des mesures appropriées visant à préserver la paix, la stabilité, le bon voisinage et le rétablissement de la confiance mutuelle.

Les chefs du Rwanda et de l'Ouganda ont aussi salué les efforts des chefs d'État de l'Angola et de la République démocratique du Congo pour rechercher une solution pacifique dans l'esprit du panafricanisme et de l'intégration régionale, afin de résoudre le différend entre les deux pays.

Les chefs d'État des quatre pays ont également procédé à un échange de vues sur le renforcement de leurs relations politiques, diplomatiques, économiques et culturelles.

Le prochain sommet quadripartite aura lieu dans la ville de Gatuna/Katuna à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda le 21 février 2020.