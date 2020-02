Afrique du Nord: Parution d'un ouvrage collectif sur "Le paradigme Maghreb-Europe - Migration, genre et dialogue culturel"

"Le paradigme Maghreb-Europe: migration, genre et dialogue culturel" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage collectif qui vient de paraître, sous la direction du chercheur marocain Moha Ennaji.Publié par Cambridge Scholars Publishing au Royaume-Uni, ce livre de format moyen (174 pages) s'agence en treize chapitres motivés par "l'intérêt croissant pour la migration, le genre et le dialogue culturel". La nouvelle publication traite de l'impact des migrations sur le Maghreb et l'Europe et explore les différents aspects de la migration maghrébine vers l'Europe dans une perspective historique, sociologique et comparative.

Elle se focalise, entre autres, sur les femmes et la migration, la question de l'intégration, la religion et le rôle de la littérature parmi la diaspora musulmane maghrébine en Europe. L'objectif principal de cet ouvrage collectif est de discuter de la situation socioculturelle actuelle sur la base des différences caractérisant les cultures de la région, et d'analyser la migration et la diversité socioculturelle au Maghreb et en Europe, indique Moha Naji.

L'ouvrage collectif tend également à "proposer des alternatives en termes de développement et d'approfondissement du dialogue interculturel, de consolidation des valeurs de communication et de compréhension mutuelle entre les pays d'Afrique du Nord et d'Europe".

Les auteurs du livre essaient de présenter la manière dont la diversité culturelle du Maghreb a été influencée par les mouvements migratoires vers l'Europe, tout en soulignant que des théories, comme celles d'Edward Said (Orientalisme) et HomiBhabha (les lieux de la culture), montrent que les processus culturels se conditionnent et s'entre-chevauchent mutuellement, mais uniquement au sein de structures discursives hégémoniques.La nouvelle publication entend aussi examiner la diversité culturelle et des échanges au Maghreb et en Europe comme un moyen "prometteur de renforcer la démocratisation et la tolérance, à travers une réévaluation des discours sur l'identité, la migration, la nation, la langue et la culture".

Elle vise en outre à contribuer à l'étude de ses multiples dimensions, conséquences et expressions, qui vont des approches sociologiques à la culture et à la littérature, et explorer les avantages et les inconvénients de la migration et de lier les dimensions sociologique, théorique et littéraire.Des experts marocains et étrangers ont participé à la rédaction de ce livre, à savoir Mehdi Lahlou, Johan Goud, Marjo Buitelaar, Mohamed Laghzaoui, Abdeslam Jamai, Nabil Cherni, Zahia Smail Salhi, Abdelkader Benali, Jilali Elkoudia, Fatima Sadiqi, Michiel Leezenburg et Moha Ennaji.