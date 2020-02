Tunisie: Stade Tunisien - Revue d'effectif - En pensant au CA

La rencontre amicale disputée récemment face à Menzel Bouzelfa a permis au plateau technique du ST de faire le point à quelques jours du derby face au Club Africain.Jalel Kadri a débuté la rencontre en alignant le onze type amené à en découdre avec le club de Bab Jedid. Puis, une heure plus tard, il a opéré des changements en effectuant une large revue d'effectif: «Ce fut un bon test pour tout le groupe et notamment les tauliers qui ont convaincu dans la perspective du choc face au CA. Le Nigérian Alimi, à titre d'exemple, a rempli son rôle avec détermination et métier », a confié le coach du club du Bardo.

Volet déroulé du match, la première mi-temps s'est achevée sur le score de (2-1) en faveur des Stadistes. Les deux buts ont été réalisés par Walid Hosni et Sfaxi.Sur le second but, Alimi a été fauché dans la surface et le penalty a été transformé par Sfaxi. Quant à l'ouverture du score, elle n'a pas échappé à Hosni d'un tête piquée.Le ST a ensuite triplé la mise par Chikhaoui en seconde période de jeu. Par la suite, Kadri a lancé plusieurs joueurs à différents compartiments du jeu. Ainsi, la formation ayant débuté le match était composée de Ali Jmal, Ali Maatoug, Seif Akremi, Bnina et Walid Hosni en défense. Hadda, Issam Ben Khémis, Chikhaoui et Bilel Ait Malek ont occupé l'entrejeu.

Quant à Sfaxi et Alimi, ils ont constitué le tandem d'attaque.A noter que le match sera visionné à nouveau par l'ensemble du groupe et le staff technique en vue d'apporter les correctifs qui s'imposent.

Khayat, la bonne pioche

Outre le décrassage de rigueur, l'équipe effectuera cinq séances d'entraînement pour préparer le premier match de la phase aller qui l'opposera au CA. Enfin, chapitre derniers coups du mercato, le jeune Sofiane Khayat a signé pour deux années et demie. Khayat, 20 ans est un attaquant de couloir.C'est un transfuge de Nancy, pensionnaire de l'équipe nationale junior et de la sélection olympique.