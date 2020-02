Sénégal: Un engagement sans faille peut aider à réaliser une paix universelle

La réalisation de la paix mondiale passe par l'engagement des gouvernements, acteurs non étatiques et organisations confessionnelles à surmonter les nombreux défis, troubles et autres confusions auxquels l'humanité fait face, a estimé, lundi à Séoul (Corée), le président de la Fédération internationale pour la paix universelle (UPF), Thomas Walsh.

"Dans ce monde confus et trouble, seul un engagement sans faille des gouvernements, des acteurs non étatiques, des organisations confessionnelles peut aider à réaliser une paix universelle tant souhaitée par tout être humain", a fait noter Dr Thomas Walsh.

Dr Walsh procédait en présence de pas moins de 5000 délégués en provenance de 170 pays à l'ouverture officielle du Sommet mondial 2020 sur la paix de l'UPF axé cette année sur le thème : "Création d'un environnement d'interdépendance, de prospérité partagée et des valeurs universelles".

Selon lui, "la forte présence de délégués est une récompense pour les efforts consentis depuis des années par Dr Hak Ja Han Moon et son défunt époux Révérend Sun Myung Moon dans la promotion des valeurs de la famille, de la paix".

Au cours de cette cérémonie officielle les orateurs qui se sont succédé ont notamment axé leurs propos sur la promotion de la paix, la recherche de la justice sociale, la restauration de l'équilibre mondial mais aussi la réunification des deux Corée.

"Il est urgent pour la Corée du nord d'abandonner la course aux armes de destruction massive et de s'orienter résolument sur le chemin de la paix au grand bonheur des deux peuples et du monde entier" a analysé l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Corée et en Irak, Christopher Hill, convaincu qu'empêcher la prolifération des armes nucléaires aiderait à asseoir la paix dans le monde.

Pour James Rogers de Rogers Holding, la réunification des deux Corée interviendra dès que le 38e parallèle s'ouvre et en ce moment la Péninsule coréenne serait le lieu le plus accueillant du globe.

"Des changements se produiront forcément dans cette région parce que la réunification est souhaitée par la Russie, la Chine, la Corée du sud, etc, mais aussi et surtout par les peuples coréens qui un et indivisible", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, aujourd'hui président du Conseil pour la paix en Afrique a salué "la croisade de la fondatrice de l'UPF, Dr Hak Ja Han Moon pour la paix mondiale".

"Pour un monde de paix, de justice sociale, de sécurité, débarrassé des affres du terrorisme, des violences de toutes sortes, les dirigeants actuels et anciens doivent pouvoir discuter, échanger des idées sur divers sujets" a dit Goodluck Jonathan.

L'ancien chef de l'Etat du Nigeria reste également convaincu que "de jeunes bien formés, bien éduqués, le monde aura des dirigeants de demain qui vont privilégier le dialogue à la guerre, à la violence, etc."

D'autres intervenants comme le prix Nobel de Chimie en 1995, le mexicain Mario Molina ont pointé du doigt les effets néfastes du changement climatique et sa relation avec la paix, sur les liens entre développement durable et paix.

Le Sommet se poursuit jusqu'au vendredi dans divers endroits de Séoul avec des rencontres de membres des différentes associations pour la paix de parlementaires, interreligieuse pour la paix et le développement, des médias, des académiciens, des premières Dames, du Clergé mondial, des jeunes et étudiants.

Il est aussi prévu vendredi la remise des Prix Sunhak 2020 pour la paix au président de la République Macky Sall -qui sera représenté par le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba- et au religieux palestino-israélien Bishop Munir Younan.

La cérémonie sera suivie d'un "mariage collectif" de quelque 25000 personnes dont l'union sera célébrée par des hommes de Dieu de diverses religions.