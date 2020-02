Tunisie: CA - Un club de frissons, d'émotions et de tempêtes - Gagner pour exister

Décidément, le CA est loin d'être commode comme club. Pour le gérer, il faut s'armer de souplesse et d'habileté avec une certaine dose d'anticonformisme, de maîtrise et de modération même. Au Club Africain, le pragmatisme est plus que jamais de rigueur !

Rêver encore plus grand. C'était le slogan du CA d'antan.

Maintenant, les choses ont changé et il va forcément falloir rêver XXL pour remonter au classement et tenter d'accrocher une place d'accessit. Le CA de ces derniers temps n'a pas été ménagé par le calendrier. Deux derby et un Classico pour garder le cap. Jusque-là, la victoire a échappé aux Clubistes, que ce soit face aux Étoilés ou contre les «Sang et Or».

Et si face à l'ESS, le CA y a cru avec force convictions (sans pour autant toucher au but). Au révélateur du champion en titre, il a dû déchanter face à la force de frappe adverse.Bref, le CA se cherche encore et il ne peut qu'en être ainsi pour un groupe assez juste en nombre et en individualités de valeur, sans oublier cette profondeur du banc indispensable à tout grand club qui se respecte. L'interdiction de recruter est passée par là. Les sommations de la chambre des litiges a fait son effet. Le CA doit se reconstruire sans pour autant bouleverser le fragile équilibre mis en place par Lassaâd Dridi.

Prochainement, dans le cadre de la reprise, les Stadistes se profilent à l'horizon. Un ST pimpant et en pleine réussite.Mieux encore, le groupe bardolais a certes laissé filer sa pépite Mbenza. Mais il s'est aussi renforcé à coups de joueurs valeureux. Bref, le Stade Tunisien de cette saison est dur à cuire, coriace à l'envi et surtout ambitieux. Le CA va devoir donc s'accrocher, et il va falloir y croire contre le ST.Et même si le groupe accuse encore le coup après la défaite du derby, les motifs d'espoir sont nombreux pour une équipe qui doit s'armer d'humilité et de confiance à l'approche du derby face au voisin bardolais. En football, c'est dans ces moments-là qu'un supplément d'âme peut faire la différence.

Prestance, détermination, solidarité, osmose et cohésion.

Le CA a besoin de retrouver cette flamme qui l'a transcendé, transporté par le passé. Et en cas de succès face au ST, c'est la touche du coach qui prendrait tout son sens, sachant que le groupe reviendrait forcément de loin, du point de vue dispositions mentales surtout.

Un groupe épuré

Quel CA face au ST ? Volet contours de l'équipe, il manquera bien entendu Ghazi Ayadi et Manoubi Hadded.Le premier a mis les voiles après avoir conclu un arrangement avec ses employeurs. Et le second a obtenu son bon de sortie en attendant de tenir un accord final à propos de ses arriérésRappelons aussi que le fait de s'en remettre à la commission des litiges relevant de la FTF a précipité la rupture avec ce duo.

Deux cadres ont donc été écartés du groupe clubiste. Un troisième sociétaire clubiste a lui aussi été libéré. Il s'agit du Ghanéen Derrick Sasraku, 25 ans d'âge. Joueur furtif n'ayant pas percé au CA, l'ex attaquant d'Adaouana Stars devra chercher preneur à l'avenir.Et pour Lassaâd Dridi, il va forcément falloir combler les blancs à l'avenir. Volet flux sortants maintenant, le CA a semble-t-il été contraint de dégraisser pour une question de quota de joueurs. Ainsi, trois joueurs ont récemment signé au profit d'EGS Gafsa. Il s'agit du portier Aymen Jaballah et d'Amenallah Mili cédés à titre de prêt pour une période de six mois.

Quant à Ibrahima Mouchili, il a signé pour six mois en faveur de l'Etoile de Metlaoui. Le CA peut maintenant officialiser le retour de Abdelkader Oueslati. Rappelons que ce dernier a récemment effectué avec succès les tests médicaux d'usage. Avec le retour de Oueslati, Zemzmi et de Saber Khelifa, le CA s'est donc surtout renforcé avec des «revenants», des joueurs qui connaissent bien la «maison», ce qui est en soi avantageux. Reste maintenant à ce trident de retrouver la fraîcheur qu'exige le haut niveau.

La filière sud-américaine

Passons le cas de Ghazi Abderazak, blessé avant même de signer son baptême du feu et abordons les futurs emplettes clubistes. Tout près d'enrôler l'attaquant marocain Hamza Sanhaji, le CA a dû y renoncer au dernier moment.

Raison invoquée: le joueur a refusé de subir les tests d'usage avant la signature de son engagement. Autres pistes sondées récemment nous mènent tout droit à l'attaquant nicaraguayen Carlos Chavarria Rodriguez (26 ans d'âge) et au latéral gauche brésilien, Breno Lorran da Silva Talvares (24 ans d'âge et ex-sociétaire de l'Esporte Club). Le premier a signé un contrat de deux ans et demi, et le second s'est engagé pour un an et demi. Avec le recrutement de ce tandem, le CA a atteint son quota d'étrangers. Enfin, le milieu de terrain de l'US Ben Guerdane, Mondher Guesmi a lui aussi rallié le groupe Clubiste ces derniers jours. Chapitre renouvellement de contrats, le CA semble avoir convaincu Yassine Chamakhi de rempiler.

En clair, le mécène du club de Bab Jedid, Hamadi Bousbia, a récemment tranché en proposant un traitement financier royal pour le buteur clubiste. L'opération tournerait autour de deux millions de dinars sur deux ans.

Comme un air de déjà vu

On en vient maintenant aux répétitions clubistes du moment. Encore et toujours des soubresauts en raison des impayés. Le groupe de joueurs a ainsi boycotté les entraînements du début de week-end en signe de protestation (émoluments non payés). Exaspéré par cette situation, Lassaad Dridi a tout simplement mis fin au stage de Aïn Drahem. Le CA ne disputera donc pas ses deux matchs amicaux programmés face à Jendouba sport et contre le CAB ! Décidément, le CA est loin d'être commode comme club. Pour le gérer, il faut s'armer de souplesse et d'habileté avec une certaine dose d'anticonformisme, de maîtrise et de modération. Au CA, le pragmatisme est plus que jamais de rigueur !