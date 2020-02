Tunisie: L'invité du lundi - Kamel alouini, demi-centre de la sélection de handball - «Nous vous demandons pardon»

Au coup de sifflet final du dernier Tunisie-Egypte en apothéose de la CAN à Radès, le camp tunisien vit soudain souffler les vents de la tristesse et de la consternation. Au milieu de ses coéquipiers inconsolables, Kamel Alouini, un des héros malheureux d'une soirée à oublier, retenait à peine ses larmes. En vrai guerrier qui avait jusque-là, gagné tant de batailles, il cachait mal sa déception, sa frustration, en dépit des heures de gloire et de bonheur qu'il ne cesse de vivre, ces deux dernières saisons, avec son club roumain du Dynano Bucarest. Entretien.

Sans doute déçu par votre défaite contre l'Egypte?

Plus que déçu, j'étais abattu, au bord de l'effondrement. Car, personnellement, je ne m'y attendais guère.

Comment les Egyptiens vous ont-ils pris au piège?

C'est vraiment à n'y rien comprendre.

Nous voulons bien connaître les raisons de cet échec. Qu'en penses-tu?

Après un bon début de match, nous sommes progressivement tombés dans l'irréparable, en abusant de précipitation avec tant de balles perdues et de buts ratés. Dans ces moments, il nous manquait quelque chose pour redresser la situation.

C'est-à-dire?

Vous n'êtes pas sans savoir que quasiment tous les matches se gagnent, un peu partout dans le monde, sur de petits détails que nous avions vraiment recherchés ce soir-là. Rien, le blocage mental et physique était total.

De mémoire d'international, je n'ai presque jamais vu ça.

Et pourtant, le sept national est entièrement composé de joueurs professionnels, y compris les locaux, n'est-ce pas?

C'est vrai, mais que voulez-vous, nous n'avions plus de solutions de rechange.

Même pas sur le banc où trônait un certain Gerona?

Je n'ai pas l'habitude de faire le procès d'un entraîneur. Mais j'estime que M. Gerona ne pouvait pas, ce jour-là, donner plus que ce qu'il a donné.

Et l'arbitrage qu'on accuse de complaisance avec l'adversaire ?

Effectivement, il a, en quelque sorte mis l'huile sur le feu, en ajoutant à notre souffrance. Mais, en sport, et plus particulièrement en handball, il faut apprendre à ne pas tout mettre sur le dos des arbitres. OK, ils nous ont, maintes fois, lésés, mais, franchement, on ne méritait pas de gagner, surtout qu'en face, il y avait une grande équipe égyptienne qui ne vous pardonne pas la moindre distraction.

L'on sait que votre préparation pour la CAN n'a pas été rondement menée, par rapport à celle de l'Egypte. Cela a-t-il pesé en finale ?

Il faut justement avoir le courage d'avouer que les Egyptiens nous ont largement dépassés, ces deux dernières années, à tous les niveaux.Eux, ils se sont longuement préparés en Europe et on disputé plus de tests amicaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les moyens que l'Etat leur fournit. Quant à nous, avec les difficultés financières chroniques dont souffre notre fédération, nous ne pouvions aspirer à mieux.Aujourd'hui, c'est incontestable : l'argent est le nerf du sport. Ou on y adhère, ou on reste à la maison.Contrairement à tes habitudes, on n'a pas vu, cette fois-ci, le demi-centre talentueux et insaisissable qu'on connaissait en toi!

Estimes-tu que tu as raté ta CAN ?

Dieu m'est témoin que j'étais farouchement déterminé à réussir cette CAN. J'ai donc donné le meilleur de moi-même pendant le peu de temps de jeu dont je bénéficiais à chaque sortie.

Te sens-tu lésé ?

Ce sont les choix de l'entraîneur et je les respecte.

Au mois d'avril prochain, le sept national aura à disputer le TQ, tournoi de repêchage pour la qualification aux olympiades de Tokyo. Avec quelles chances vous l'aborderez ?

Ce sera difficile, vu la présence de trois adversaires de gros calibre (Ndlr : la France, la Croatie et le Portugal). Mais il est non moins certains que nous y irons pour jouer le tout pour le tout. Sait-on jamais.

Le mot de la fin ?

Je demande pardon au public tunisien que nous avons déçu, tout en lui promettant un rachat à l'avenir. Entretien conduit