Madagascar: AFT Andavamamba - Solika partage un show nostalgique

Une prestation à la fois géniale et magistrale. Le «kalon'ny fahiny» ou le «hira tranain'Imerina» à l'honneur. C'était l'ambiance vécue hier après-midi, dans le hall de l'Alliance française d'Antananarivo à Andavamamba, en compagnie de la superbe formation Solofo Lian-Kanto ou Solika.

Celle-ci parvient toujours à confirmer sa notoriété après 30 années d'existence. La classe d'une part au niveau des tenues de scène et l'excellence d'autre part sur le plan performance vocale mélangée aux sonorités instrumentales des trois talentueux pianistes Tantely, Faly et Aroelina.

Sur scène, après le discours de bienvenue pour assiter au concert de la part d'une responsable au sein de l'Alliance française enchainé par celui de Marcel Ranaivoharivony, le président de Solika qui a remercié la forte affluence du public et lui présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, tout de suite les 15 acteurs à savoir huit hommes et sept femmes sont passés à l'action en interprétant Ndreto terak'Analamanga de Naka Rabemanantsoa. Durant tout le déroulement du concert, ils ont séduit et conquis l'assistance à travers un répertoire qu'ils ont parfaitement maîtrisé.

Devant eux, bien installés sur leurs chaises, la majorité des spectateurs passionnés et attentifs ont repris en sourdine quelques extraits dont ils ont gardé des souvenirs inoubliables.

Tour à tour en version «rodobe» ou collectif, en solo, en duo, en trio, le remake des chansons populaires et éternelles ( Soraty ho tadidy, Ho tsarovantsika, Sovenira, Rano an'ala, Ny fitiavana dia voninkazo, Njay feom-bo-miakalo, Raha vonikazo tiana, Misy kalontsika, Lasa tokoa re, Hangina ny Kamory, Veloma any ny Kamory, Milalka malaky ny dia, Lehilahy mody, Manombatomban-ko ho avy, Mahatsiahy, Hosean-tsy fidiny... ) des célèbres compositeurs tels Naka Rabemanantsoa, Andrianary Ratianarivo, Raonivalo, Rasamy Gasy, Teraka Ramamonjisoa, Justin Rajoro, J. J. Tseheno, Rasamy Gitara, Terrack... Au total, ce concert divisé en deux parties a été étoffé de 31 chansons. Dans son parcours, l'Association Théâtrale et Artistique des Universitaires de Madagascar ou ATAUM des années 70 est à l'origine des débuts du groupe Solika.