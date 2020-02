Sénégal: Kaolack - La police noue des partenariats avec les délégués de quartier

Dans une perspective de profiter davantage aux renseignements communautaires et parvenir à une meilleure gestion des questions de sécurité dans la ville de Kaolack, le commissaire central de Kaolack Serigne Amadou Diop et son collègue du commissariat de Ndorong Gnima Diedhiou ont poursuivi hier, dimanche, une rencontre avec les délégués de quartier et les « Bajanu Gox » de Kaolack.

Histoire de nouer avec ces personnes ressources des liens de partenariat pour une gestion large et plus efficace des questions sécuritaires et le développement de la police de proximité dans la commune de Kaolack.

Compte tenu de l'appartenance des délégués de quartier à l'administration locale, leur statut de véritables acteurs au développement et le rôle fondamental qu'ils sont en train de jouer dans la médiation sociale, la police de Kaolack a ainsi décidé de s'approcher de ces personnes pour disposer dans le court, moyen et long terme d'une remontée permanente et pertinente de toute information sécuritaire concernant les quartiers de Kaolack et pouvoir les traiter soigneusement et en toute diligence.