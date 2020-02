Madagascar: DerOrt, première édition - L'art à la portée de tous

Pour sa toute première édition, la suite logique du pop up baptisé #derOrt a sillonné plusieurs lieux de la capitale. Des endroits non-conventionnels pour l'art.

La semaine dernière, plusieurs compagnies de danse ont donné des représentations un peu partout. Allant de l'hôpital des enfants à Tsaralalàna, jusque dans la cour du guichet unique d'Avaradrano au By-pass, en passant par le salon de la famille Randrianarivelo à Besarety, dans les boutiques de centres commerciaux à Tanjombato, ou encore devant le passage pour piétons sur l'escalier d'Antaninarenina, la danse a été à la portée des passants et des publics tous azimuts. Faisant de tous ces lieux des espaces culturels temporaires, #derOrt adopte toujours le même concept de promotion de l'art, mais cette fois-ci, le grand monde a eu l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice.

Voyage artistique. Samedi, le voyage a rassemblé une bonne centaine d'individus dans le grand bus 2020 sur le départ à Tsimbazaza. Durant le trajet, la danseuse chorégraphe, Judith Manantenasoa déambule dans le bus, s'adonnant ainsi à une improvisation peu évidente dans un véhicule exigu et en déplacement. Au micro, le slameur Système D emmène les voyageurs par le biais de diverses animations, histoire de les mettre dans le bain de l'art. Mettant le cap sur Tanjombato, le beau monde a profité d'un passage éclair auprès une station-service pour distribuer des sucreries aux passants. Les slameurs de Madagaslam ont ensuite accueilli les voyageurs pour les emmener au cœur des boutiques afin de mettre les mots dans les contextes. Pour sa part, Kasaina Nomena a fait vibrer en faisant parler ses baskets préférés devant un magasin de chaussures. A travers des vers et des proses, la jeune artiste a personnifié des outils ordinaires en leur donnant une âme.

De la danse contemporaine sur le passage piéton à Analakely

Performance. Pour couronner le tout, la performance artistique dans la cour du guichet unique du service des Domaines d'Avaradrano, au By-pass, a été le pic de l'aventure. Pour ouvrir les festives, la compagnie Rianala se démarque avec une performance hors du commun. D'autre part, les percussionnistes de Tambour Gasy et Dobe, le beatmaker, se sont livrés à des combinaisons rythmiques qui peuvent rivaliser avec les « riddim » les plus connus. Pour couronner le tout, sur des cordes à linges, une bonne trentaine de T-shirt sont étalés en guise d'exposition. Des supports artistiques sur lesquels se trouvent les photos des performances artistiques de la semaine dernière. Intitulé Perf'impro, chaque cliché immortalise des postures, des endroits, des représentations, des artistes dans leurs splendeurs. Pour le bonheur du public, le tirage au sort a permis à trente chanceux de rentrer avec un t-shirt de leur choix, devenant ainsi, à leur tour, un support d'exposition ambulant.

Espace culturel temporaire. Pour rappel, le concept d'espace culturel temporaire s'avère un coup de pouce considérable pour le développement artistique et culturel dans le quartier ou la ville dans lequel il se trouve. Actuellement, des acteurs culturels, futurs médiateurs et des professionnels, toutes disciplines artistiques confondues, s'affairent à ce que les artistes aient une approche plus facile pour toucher et entraîner le public dans le monde merveilleux de l'art et de la culture. Si ce lancement de #derOrt s'avère un succès, chaque édition sera dédiée à des projets novateurs de performances, de spectacles, de concerts, de conférences, de débats, d'expositions, de moments d'interactions d'œuvres d'art dans toutes les disciplines artistiques et culturelles.