Madagascar: Développement d'Antananarivo - Tandem Andry Rajoelina - Naina Andriantsitohaina au beau fixe

C'est ainsi que l'on peut qualifier la relation actuelle entre le régime en place et la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA). Une bonne entente est constatée entre Andry Rajoelina et son ancien ministre des Affaires étrangères, Naina Andriantsitohaina. Les deux hommes forment un bon tandem pour mettre en œuvre des actions pour l'embellissement et le développement de la Ville des Mille.

Le fait d'avoir un maire issu de la même famille politique que le président est plutôt positif pour la CUA. Au lendemain de l'élection du Premier magistrat de la ville, le chef de l'Etat a annoncé qu'un budget de 50 milliards d'ariary allait être débloqué pour financer le développement de Tana. Durant le week-end, Andry Rajoelina et la Première dame Mialy Rajoelina se sont affichés aux côtés du maire de la CUA pour lancer deux projets rentrant dans le cadre de l'embellissement de la capitale. Samedi, dans l'objectif de couvrir de forêts la capitale, le couple présidentiel a assisté au lancement officiel de la campagne de reboisement de la ville d'Antananarivo. Il a notamment participé à la plantation de jacarandas le long de la route Tsarasaotra - Ivato.

1 440 arbres vont y être plantés. 1 000 employés de la CUA et de la SAMVA, des policiers municipaux, ainsi que des centaines de jeunes tananariviens, étaient présents à Tsarasaotra pour participer à cet évènement. Hier en début de soirée, Andry Rajoelina et son épouse ont effectué une descente pour constater de visu les éclairages publics que la CUA a installés le long des escaliers d'Ambondrona et d'Antaninarenina. 26 lampadaires solaires y sont installés pour lutter contre l'insécurité, dont les riverains se plaignent en dénonçant des actes des pickpockets et des brigands qui sévissent sur le « tohatoha-bato d'Ambondrona » et dans le centre-ville. Lors de cette descente, le chef de l'Etat a donné des instructions fermes au ministre de la Sécurité publique qui l'a accompagné lors de cette occasion.

Désormais, des policiers vont assurer la sécurité des escaliers d'Ambondrona et d'Antaninarenina 24h/24. Par ailleurs, l'Office des Transmissions Militaires de l'Etat (OTME) apportera également sa contribution par l'installation de caméras de surveillance. Cette opération se poursuivra dans les autres quartiers de la capitale, a annoncé Andry Rajoelina. Des actions qui montrent une volonté de transformer positivement Antananarivo. Une nette amélioration est déjà constatée, notamment avec l'assainissement mené dans les rues de Tana. Naina Andriantsitohaina a déclaré samedi dernier que ces efforts d'amélioration se poursuivront tant que les Tananariviens ne voient pas le vrai changement. L'évolution de la mentalité de ces derniers est toutefois de mise pour ce faire.