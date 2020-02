Madagascar: PromoChocoMada - FIVMPAMA - Un partenariat pour la promotion du « Vita Malagasy »

Les apprentis de l'EPMT à la découverte des produits « Vita Malagasy ».Promouvoir la filière d'excellence qu'est le cacao et le chocolat « Vita Malagasy ». Tel est l'objectif de toutes les parties prenantes lors de la signature d'une convention de partenariat entre PromoChocoMada et le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy).

PromoChoco Mada est une association basée à Paris, qui a pour but de promouvoir le chocolat et l'artisanat chocolatier de Madagascar à l'international. Elle a mis en place un Institut du Chocolat de Madagascar (ICM) pour concrétiser ce programme dans le pays. L'ICM a déjà formé une dizaine d'artisans chocolatiers malgaches avec l'appui des Maîtres chocolatiers français. Ceux-ci ont, en même temps, bénéficié d'une formation sur la gestion d'ateliers de production.

Initiative saluée. « L'objet de cette convention de partenariat vise ainsi à consolider l'opérationnalité de l'ICM en structurant sa gouvernance dès cette année 2020, afin d'assurer les investissements et la continuité des formations. Le maintien d'une production de qualité n'est pas en reste », a évoqué Bertrand Ramaroson, vice-président de l'association PromoChocoMada. Une initiative saluée et encouragée par le président national du FIVMPAMA, Andrianavalomanana Razafiarison, et les autres groupements professionnels comme le Syndicat des industries de Madagascar et le Groupement des entreprises de Madagascar ; ainsi que les autres intervenants comme l'Ambassadeur de la France à Madagascar, SEM Christophe Bouchard, et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lantosoa Rakotomalala, lors d'une soirée gastronomique au restaurant « Le Marais ».

Savoir-faire franco-malgache. Toujours dans le cadre de la promotion de cette filière d'excellence et du chocolat « Vita Malagasy », PromoChocoMada a organisé un parcours pédagogique pour les dix-huit apprentis de l'Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMT) dans le pays. Un parcours qui leur ont permis de découvrir les plantations du cacao, de la canne à sucre, de la vanille et des fruits tropicaux de la Grande île. Ces jeunes apprentis ont également participé aux ateliers de transformation du cacao à l'ICM, dans un esprit de partage du savoir-faire franco-malgache.

Ils ont ensuite rencontré les dirigeants du FIVMPAMA au « Green Club » à Vontovorona. Un club qui appartient au PDG du Groupe JCR, Jean Claude Ratsimivony, vice-président national du FIVMPAMA et président en charge des relations internationales. « Nous ne ménageons pas nos efforts pour promouvoir les entreprises malgaches à travers le renforcement de leur capacité, et pour rechercher des partenariats, surtout à l'international », a-t-il précisé. Par ailleurs, une rencontre gastronomique a été organisée dans le cadre d'un dîner de gala au restaurant « Le Marais ». La France, représentée par Nicolas Guilbault et les apprentis de l'EPMT, d'une part ; et Madagascar, représenté par le chef emblématique Lalaina Nomenjanahary et son équipe du restaurant, d'autre part, y ont montré leurs talents en matière d'art culinaire.