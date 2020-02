Congo-Brazzaville: Éliminatoires Coupe du monde de football U20 - Le Congo se qualifie au second tour

Les Diables rouges dames des moins de vingt ans ont obtenu leur ticket pour le deuxième tour des éliminatoires de la compétition. Elles ont battu, le 2 février à Luanda, les Welwitschia de l'Angola, 4-2 lors du match retour comptant pour le premier tour des qualifications.

Après leur victoire 2-0, le 19 janvier au stade Massamba-Debat, lors du match aller, les Congolaises ont confirmé leur suprématie sur les jeunes Angolaises le 2 février puisque ces dernières n'ont fait que constater les dégâts à domicile et devant leur public. Certes ambitieuses en ouvrant le score dès l'entame du match. Les locaux n'ont pas pu contenir la pression des visiteuses qui se sont appuyées sur le savoir-faire de Senga et Aminata qui ont respectivement marqué deux buts chacune, le tout sous le contrôle technique et tactique de la capitaine Adolphine Dembélé.

Ces exploits des pouliches du coach Berjona Mbemba méritent un accompagnement sincère puisque ses filles qui, pour la plupart découvrent la sélection, affronteront les Gabonaises au second tour. Les Panthères du Gabon ont pour leur part éliminé par forfait les jeunes Léopards de la République démocratique du Congo.

Au regard de cette prochaine confrontation, les Congolaises devraient se préparer en conséquence afin de dérouter les Gabonaises. Composée majoritairement de joueuses qui ont éliminé le Congo pendant les Jeux Olympiques, l'équipe du Gabon mérite d'être suivie à la loupe par les dirigeants du football congolais. Battues 2-0 à Libreville à l'aller, les Gabonaises avaient réussi une remontada, le 10 avril à Brazzaville en s'imposant aux tirs au but (5-4) après avoir dominé 2-0 au temps règlementaire.

En attendant cette rencontre décisive, les Congolaises sont dans l'obligation de se lancer dans une sérieuse préparation. D'où l'importance de l'appel de la sélectionneuse congolaise, « Cette sélection a été convoquée rapidement avec les moyens de bord. Je demande à la fédération de continuer à nous soutenir et nous encourager. Faisons confiance à cette jeune équipe car seule la capitaine qui est habituée à ces genres de match. Je demande la reprise du championnat, cela leur permettra d'avoir un bon temps de jeu », a souligné Berjona Mbemba après le match contre l'Angola à Brazzaville.

Avec l'entrée en lice du Nigéria, du Ghana et du Cameroun, ce deuxième tour s'annonce palpitant et seules les meilleures équipes sortiront tête haute puisqu'au finish, juste deux équipes représenteront le continent sur les seize qui disputeront en août prochain, au Costa Rica et au Panama, cette dixième édition de la Coupe du monde féminine U20.