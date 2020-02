Congo-Brazzaville: L'archevêque Panteleimon Arathymos décoré au grade d'officier des ordres nationaux

Le grand chancelier, le colonel Norbert Okiokoutina, a décoré le 31 janvier à Brazzaville l'archevêque orthodoxe métropolitain du Congo et du Gabon, Panteleimon Arathymos, au grade d'officier des ordres nationaux.

La reconnaissance et l'élévation de l'archevêque orthodoxe, par le décret n°2018-422 du 26 novembre 2018 signé du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, est motivée par de nombreuses réalisations sociales au Congo, lors de son épiscopat entre 2013 à 2020.

L'église orthodoxe locale possède un complexe scolaire dénommé Lumière des nations avec deux cent cinquante-huit élèves, un orphelinat baptisé Foyer saint Eustache hébergeant vingt-cinq enfants et une station radio La Voix de l'Orthodoxe émettant sur la fréquence 96.8 FM.

« Notre orphelinat est reconnu comme le meilleur par l'Etat. Il a déjà mis à la disposition du Congo des adultes instruits, devenus citoyens corrects », a commenté l'archevêque Panteleimon Arathymos.

L'église orthodoxe locale a totalisé trente-cinq années. L'archidiocèse orthodoxe métropolitain du Congo Brazzaville et du Gabon compte actuellement sept mille fidèles.

« Nous avons réussi, sous la grâce de Dieu, d'achever ou d'ériger des églises paroissiales, d'améliorer de manière permanente le fonctionnement des établissements ecclésiastiques, de soutenir financièrement, matériellement et moralement des structures de l'Etat : hôpitaux, maisons d'arrêt et de seniors, des écoles et supporter financièrement des élèves ainsi que des étudiants et supporter des compatriotes pauvres... », a annoté l'archevêque orthodoxe.

Signalons que l'archidiocèse orthodoxe métropolitain du Congo Brazzaville et du Gabon est sous la supervision de sa béatitude Théodore II, pape et patriarche d'Alexandrie et de l'Afrique.