Sénégal: Deuxième journée de mobilisation pour les «Cleanings Days» - Dakar «se prélasse», des régions gardent le cap

L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'Etat en Conseil des ministres, mercredi 29 janvier 2020, réitéré lors de l'examen du rapport sur la gouvernance du Sénégal par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), le lendemain jeudi 30 janvier, n'y feront rien.

La deuxième journée des «Cleanings days» n'a pas suscité l'engouement noté au lancement de ces journées nationales de nettoiement par Macky Sall, le samedi 4 janvier, du moins dans la capitale Sénégalaise.

Même si quelques coups de balai ont été enregistrés çà et là à Dakar et dans certains quartiers de la ville et sa banlieue, ce sont les régions centre, notamment Kaolack qui a accueilli la délégation du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, et Fatick, celle de Tambacounda et les régions sud (Sédhiou et Kolda), entre autres, qui auront sauvé l'honneur.

Au même moment, à Mbour, la Police s'est interposée entre «aperistes» qui ont failli en venir aux mains, pour débarrasser leur ville des ordures.

KAOLACK - «CLEANING DAY» ET OPERATIONS DE DESENCOMBREMENT : Plusieurs tonnes de déchets brûlées, des centaines de cantines démolies

Kaolack a accueilli l'édition 2 de la Journée nationale de nettoiement intitulée «cleaning day» avant-hier, samedi 1er février.

Présidée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, cette deuxième journée de lutte contre l'envahissement des ordures ménagères et liquides sur une bonne partie du périmètre communal de Kaolack a été rehaussée cette fois-ci par une forte mobilisation des populations.

Grâce à la participation de leaders politiques et simples citoyens, cette journée a ainsi été l'occasion de nettoyer la plupart des lieux publics de la ville comme la gare routière «Nioro» de Kaolack et d'autres sites régulièrement fréquentés, mais toujours abandonnés dans une insalubrité chronique.

Cette participation massive des populations a ainsi permis de collecter des milliers de tonnes d'ordures solides qui ont été, par la suite, soit calcinées ou extraites de la ville à bord de camions.

Selon le programme d'activités de la journée, les opérations ont en effet débuté les 29, 30 et 31 janvier dernier par une opération de démolition massive des cantines irrégulières, sous la conduite du préfet de Kaolack, Ahmeth Tidiane Thiaw.

Une opération à l'issue de laquelle toutes les boutiques, cantines et autres lieux de spéculation illégalement implantés sur les principales artères de la commune ont été totalement réduits en gravats.

Surtout au niveau des espaces situés sur les alentours de la gare routière «Nioro» et tout le long du linéaire traversant Kaolack, par la nationale 3.

Pendant toute la matinée du samedi, ces opérations de désencombrement se sont poursuivies, sans relâche, par les équipes qui avaient aussi en charge d'achever le reste des édifices restées debout et déguerpir tous leurs occupants qui tentaient de résister.

Pour le ministre en charge de l'Hygiène publique, «le fait de venir à Kaolack, collaborer avec les Collectivités locales et l'Administration territoriale pour mettre sur pieds ce genre d'initiatives, obéit à la volonté du chef de l'Etat qui veut restituer à la ville de Kaolack son lustre d'antan».

Et pour le justifier, un lot de 250 palmiers et une centaine de bacs à fleurs ont été planté ou parfois posé en bordure des ruelles déjà nettoyées. Sur les espaces reconquis, des rouleaux de fil de fer barbelés ont aussi été posés dans le souci d'empêcher de manière radicale le retour des anciens occupants.

Puisque, du sentiment du ministre, le cadre de vie et l'hygiène publique ne peuvent s'obtenir que grâce à la conjugaison des efforts de l'Etat et des populations, Abdou Karim Fofana dit avoir donné des instructions au comité de veille de l'Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG) pour qu'il rester pendant quinze (15) jours à Kaolack pour la sensibilisation des populations.

Et cela, en prélude du prochain forum populaire qui sera tenu dans deux semaines dans la capitale du Saloum. Car, au-delà des moyens et du Centre intégré de valorisation des déchets qui est encours d'exécution, estime M. Fofana, «il faut aussi échanger sur le Sénégal dont nous rêvons».

FATICK - LE MAIRE MATAR BÂ AU SUJET DE LA JOURNEE NATIONALE «SENEGAL ZERO DECHET» : «Les populations ont bien compris le message du président de la République»

Le ministre des Sports, de surcroît maire de la commune de Fatick, Matar Ba, qui conduisait, le samedi 1er février dernier, les opérations de nettoiement de la ville de Fatick, aux côtés du gouverneur de la région, Mme Seynabou Guèye, a estimé que vue la forte mobilisation des femmes, des jeunes et des autorités locales de Fatick, «les populations ont bien compris le message que leur a adressé le président de la République», Macky Sall. Fort de ce sentiment, le maire de la commune de Fatick a ainsi invité les populations à prendre en charge cette question de propreté publique qui est extrêmement difficile, mais facile à gérer si chaque citoyen, là où il se trouve, en fait son propre problème.

Les opérations qui se sont poursuivies sous une forte canicule et dans une ambiance folklorique, ont permis au maire de la commune de Fatick et aux populations de collecter plusieurs tonnes de déchets sur la place de la gare routière et le long du grand boulevard qui scinde le périmètre communal de Fatick en deux entités. Un record pour lequel le ministre Matar Bâ a tenu à remercier ses collègues en charge de l'Environnement et de l'Hygiène publique qui lui ont respectivement alloué dix (10) brouettes et dix (10) pelles pour le ministère de l'Environnement Abdou Karim Sall, contre cinquante (50) brouettes, 50 balais et 50 râteaux pour celui de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana. Ce matériel de nettoiement, selon le maire de Fatick, a ainsi permis d'équiper chaque groupe de participants et faciliter leurs activités liées à la collecte des déchets solides et le débroussage de certains espaces publics qui présentaient encore les derniers signes de l'hivernage.

Pour le gouverneur de la région de Fatick, Mme Seynabou Guèye, «ces opérations qui ont permis aujourd'hui de mobiliser la plupart des citoyens de Fatick sont précédées par la mise en place d'un comité régional restreint chargé d'élaborer des stratégies et un plan d'actions annuel concernant le programme "Cleanings days"». Selon la cheffe de l'Administration de Fatick, «il est également organisé au sein du comité des séances de suivi/évaluation afin de permettre aux autorités d'inscrire leurs actions dans la durée». D'ailleurs, en ce qui concerne la prochaine journée de nettoiement, le comité va élaborer un document sur lequel l'administration va s'appuyer, lors de ces journées de propreté, pour rendre le cadre de vie plus radieux dans la ville de Fatick.

SEDHIOU - JOURNEE DE SALUBRITE PUBLIQUE ARTICULEE A UNE RANDONNEE PEDESTRE : Un dispositif de veille en place en perspective du Festival international (FIS)

La deuxième édition de la Journée nationale de nettoyage dénommée «Cleanings days» a mobilisé plusieurs acteurs de la ville de Sédhiou avant-hier, samedi 1er février. Elle a été articulée à une randonnée pédestre, sous le concept de «Rando-Set», dans le sillage de l'organisation du Festival international de Sédhiou (FIS), prévu du 7 au 9 février prochain. D'autres actions de salubrité publique sont prévues durant les trois prochains jours pour garder propre la ville.

Le préfet du département de Sédhiou, Ibrahima Fall, a fait savoir que «c'est la deuxième édition de la Journée nationale de propreté. Mais la particularité à Sédhiou, pour ce mois-ci, c'est que nous l'avons couplé à une randonnée pédestre qui était inscrite dans le cadre du Festival international de Sédhiou (FIS). Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous l'avons appelé «Rando-Set» pour allier le sport à la conduite citoyenne de salubrité publique».

Et de poursuivre : «c'est le lieu de saluer la mobilisation des populations, des jeunes, des femmes, des membres du comité d'organisation du FIS, des services techniques mais également l'entreprise UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets, ndlr) qui nous a accompagné, avec la commune de Sédhiou, dans la mobilisation des moyens logistiques».

Rappelant l'objectif de cette journée de mobilisation citoyenne, le chef de l'exécutif départemental de Sédhiou note qu'«il s'agit, entre autres, de rendre propres les sites devant abriter les activités du Festival international de Sédhiou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons poursuivre le nettoyage durant ces trois jours. Nous voulons surtout faire comprendre aux populations que la propreté doit être une action quotidienne».

Moussa Grégoire Faye, l'Inspecteur des sports et chef du Service régional de la jeunesse de Sédhiou a exprimé toute sa satisfaction suite à celle mobilisation réussie. «Nous avons vécu une belle expérience physique, mais aussi de faire le nettoiement de plusieurs sites de la ville. Nous avons donc sensibilisé les populations à garder la ville très propre. Et ainsi nous ferons valoir le concept de "l'esprit sain dans un corps sain et le tout dans un environnement sain"».

Des engins lourds sont aussi mobilisés pour lever les tas d'immondices qui ont germé dans plusieurs coins de la ville. D'autres actions coup de points sont attendues durant les prochaines soixante-douze heures dans la perspective de l'organisation du Festival international de Sédhiou prévu du 7 au 9 février courant.

YEUMBEUL SUD, A DAKAR : Amadou Hott promet de rénover le marché "Afia"

Le ministre Amadou Hott a encore participé à la journée de nettoyage, dans sa commune de Yeumbeul Sud au quartier des Afia, son fief. Selon Emedia, pour cette 2e édition des "Cleanings Days", le marché du quartier des Afia, sur la route de Boune, était à l'honneur. Ce marché privé, construit depuis 1988, avait été ravagé par les inondations de 2005 entrainant le déplacement de ses occupants dans les ruelles du quartier. Ce qui avait fini par causer un désordre avec des occupations anarchiques des allées de certaines rues des Afia. Un large bassin, à la merci des eaux usées et qui sert de dépotoir d'ordures, s'est érigé au milieu du marché.

Pour rendre le marché des Afia son lustre d'antan, le ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération a promis, aux occupants de ce lieu de commerce, de revenir avec une opération "coup de poing". «Le problème que nous avons trouvé ici est tellement immense que l'on ne pourrait pas le résoudre aujourd'hui, même. Donc, nous avons prévu de revenir avec plus de ressources pour pouvoir faire plus de nettoyage, nous assurer que les inondations n'auront plus à causer de dégâts dans le futur, mais également que la canalisation fonctionne et que les eaux seront bien évacuées», a-t-il déclaré devant les populations des Afias qui étaient sorti massivement l'accueillir.

Pour la reconstruction du marché qui passe forcément par une mobilisation de ressources financières, le ministre Hott a tendu la main au maire de la Commune, Bara Gaye et son conseil municipal, mais aussi aux autres partenaires qui pourraient l'aider dans cette tâche. «C'est un marché privé. Chaque commerçant est propriétaire de sa propre cantine. Il faudrait vraiment innover sur comment monter le financement et les travaux. Il est important avec les autorités locales, l'Etat et les autres partenaires que l'on puisse revenir pour tout dégager et avoir aussi un plan de reconstruction du marché pour mettre à l'aise les parents qui y gagnent leur vie», a-t-il laissé entendre.

TAMBACOUNDA : Me Sidiki Kaba prend le balai

Tamba a vécu une journée «setal day» exceptionnelle, avec la présence et l'implication du ministre des Forces Armées Me Sidiki, constate Emedia. Sous le slogan "Tambacounda une ville propre, c'est l'affaire de tous", le ministre dans une ambiance de forte mobilisation populaire a été au au devant pour donner l'exemple et booster les énergies d'une jeunesse qui a adhéré à l'initiative lancée et soutenue par le président de la République Macky Sall.

Du Pont 1 sur le long du lit du fleuve Mamacounda au camp militaire Mamadou Lamine Drame, en passant par le quartier Dépôt et l'école Sada Maka Sy, le quartier Plateau le Faro après l'hôpital régional, il n'y a eu place où les balaies n'y ont passé et repassé pour nettoyer et déblayer la ville de Tamba.

Me Sidiki Kaba a été aux avant-postes pour donner l'exemple et galvaniser jeunes et femmes qui ont compris toute la philosophie liée à la santé, la préservation d'un environnement sain et à un cadre de vie agréable qui sous-entend la politique du Président Macky Sall dans ce domaine.

TANAFF DANS LE «CLEANING DAY» ET LE SUIVI DE LA COLLECTE REGULIERE DES DECHETS : Le tracteur prend le relai des charrettes, un comportement citoyen attendu !

Les populations, de toutes obédiences, de la commune de Tanaff, dans l'extrême sud de Sédhiou, ont participé en grand nombre avant-hier, samedi 1er février à la Journée nationale de salubrité publique appelée «Cleanings days». Autorités administratives et territoriales ont exhorté les communautés à en faire une pratique de tous les jours, tout en rassurant de la mise à disposition d'un tracteur pour la collecte régulière des ordures ménagères.

A l'exemple de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, la commune de Tanaff, dans l'extrême Sud-est de Sédhiou, a battu le rappel des troupes dans la croisade contre l'insalubrité, sous le regard de l'autorité administrative. Ibrahima Solo Idalgo Mané, le premier adjoint au maire de Tanaff, sur le dynamisme communautaire, a confié : «ici à Tanaff, nous avons choisi les grandes artères de la ville et certains points stratégiques pour y mener des actions de salubrité publique. C'est en somme une pédagogie par l'exemple c'est-à-dire montrer par la pratique un modèle à suivre. Le bon comportement citoyen, ce n'est pas de salir ni même du simple fait de nettoyer, mais de ne même pas salir. Nous nous réjouissons de la grande mobilisation, ce samedi, et magnifions la présence de l'autorité administrative qui renforce le dynamisme chez les communautaires», a-t-il déclaré.

Au-delà de cette action ponctuelle de grande envergure, le maire Ibrahima Solo Idalgo Mané a rassuré qu'un dispositif de suivi régulier est déjà envisagé, pour éviter de salir ainsi qu'à se hâter aux incessants nettoyages. «Il est certes bon de nettoyer, mais l'idéal, c'est ne même pas salir. Ce qui signifie qu'il doit y avoir un dispositif de ramassage des ordures. Nous, commune de Tanaff, nous avons à notre disposition un tracteur qui fera le tour des grandes artères pour collecter les ordures ménagères. A charge pour chaque famille de faire la collecte primaire à domicile et de déposer au tracteur une fois dans la zone. C'est l'air de la modernité et fini alors les charrettes qui collectaient nos ordures», a fait noter l'adjoint au maire de Tanaff.

De même, l'adjoint au sous-préfet de Simbandi Brassou, Cyprien Diène, a rappelé toute la citoyenneté qui réside dans cette volonté affirmée du Chef de l'Etat, Macky Sall, avant d'inviter les populations à s'approprier ce concept de «Cleanings days» qui, selon lui, est loin d'être un concept creux mais bien un comportement observable au quotidien.

MBOUR - CLEANING DAY SUR FONDS DE DISCORDE : La Police s'interpose entre «aperistes»

Le «Cleaning day» a fait étaler les contradictions dans le camp «apériste» dans la commune de Mbour, le samedi 1ier février 2020. Des partisans d'Abdou Lahad Sarr, le DAGE du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et ceux de la cellule du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (Amdem) du quartier Thiocé-Est, dirigé par Morane Sall, ont été séparés par un bouclier des Forces de l'ordre, au marché Ocass de Mbour. Si le premier cité, habitant le quartier du marché et fort d'une autorisation en bonne et due forme, pour aller à l'assaut des ordures et déchets du marché, a investi les lieux avec des gros bras, le second camp n'est pas resté les bras croisés, déployant un dispositif analogue. Au bout du compte, les autorités administratives et policières ont fini par imposer l'ordre. Les partisans d'Amdem ont été confiné dans le quartier Santassou, au Centre des personnes handicapées moteurs et ses environs, laissant le terrain à Abdou Lahad Sarr et ses hommes faire le nettoyage du marché Ocass ou Nguélaw.

THIADIAYE : Oumar Youm enlève 13 décharges sauvages et nettoie les cimetières

Les faits ont suscité des commentaires et appréciations divers. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, par ailleurs maire de Thiadiaye, interrogé sur l'incident, trouve cela insolite car la ville de Mbour est trop large. Il justifie l'opération Augias, de grande envergure, menée dans le but de partager une vision du président de la République qui, selon lui, est fondamentale dans la santé des populations. Pour lui, Mbour offre de nombreux sites à balayer, sans heurts. Il a, en outre, participé, dans sa commune, à l'enlèvement de 13 décharges sauvages et le nettoyage des cimetières de sa ville, des râteaux et pelles à la main, avec ses administrés. A l'en croire, une sensibilisation accrue doit se faire pour pousser les gens à avoir une conscience citoyenne, en respectant les efforts entrepris et en ne versant plus des ordures sur des lieux déjà nettoyés.

KOLDA - «CLEANING DAY» AU FOULADOU : Le ministre Moussa Baldé nettoie les berges du fleuve

Succès sur toute la ligne du «Cleaning Day» au Fouladou. Les Koldois commencent s'approprier de la Journée nationale de nettoiement. En compagnie des «Amis du Fleuve» et autres Koldois, le Pr Moussa Baldé a déployé les gros moyens pour nettoyer les berges du fleuve (Casamance) devenu un dépotoir. Signe que la mobilisation citoyenne du «Cleaning day» prend forme à Kolda, les populations sont sorties en masse pour cette seconde journée, le samedi 1er février 2020.

Le ministre, qui a accompagné les autres collectivités locales du département, a eu droit à une forte mobilisation. Avec les partenaires associatifs, le Pr Baldé compte organiser un Forum sur l'hygiène et la propreté. Un forum qui va revenir largement sur les stratégies à dérouler pour revitaliser le Fleuve Casamance. Mieux, le Conseil départemental prépare sérieusement cette rencontre.