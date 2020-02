Madagascar: Plateforme HFKF - Promotion d'un développement inclusif et intégré

La plateforme HFKF veut contribuer au développement socio-économique de Madagascar en prêchant la parole de Dieu.La plateforme HFKF (Hetsika Fampiraisana ny Kristiana ho an'ny Firenena), rassemblant les acteurs chrétiens, a pour objectif de faire des citoyens de notre pays des disciples de Jésus-Christ.

Elle intervient dans sept domaines-clés qualifiés de montagnes, à savoir l'économie, l'éducation, la religion, la communication, la politique, la famille et la culture. « L'idée consiste à responsabiliser et missionner chaque chrétien pour qu'il devienne la lumière de la société. En fait, notre mission est de restaurer le système des valeurs à la fois chrétiennes et malgaches. Tout d'abord, nous exprimons nos compassions envers les sinistrés des catastrophes naturelles, tout en adressant nos sincères condoléances aux familles des victimes. Les membres du HFKF ont déjà apporté leurs contributions et le réconfort aux victimes. Ensuite, nous allons promouvoir le référentiel HOREB, en vue d'asseoir un développement inclusif et intégré sur tout le territoire national », a déclaré Tiana Randrianasoloarimina, coordonnateur du HFKF, lors de la présentation des vœux de cette plateforme dernièrement, au restaurant « Koots Food » à Mahamasina.

Charte de l'HOREB. Cette plateforme HKFK adhère actuellement au référentiel HOREB (Hygiène, Organisation et Restauration de l'Environnement et de la Biodiversité), initié par un opérateur économique chrétien, Faly Rasamimanana, le PDG du Groupe Faly Export. Ce système vise à responsabiliser les communautés locales à prendre en main leur propre développement, compte tenu des ressources existantes. En outre, la solidarité est de mise en matière de construction d'infrastructures de base, comme le pont servant à écouler leur production de litchi dans la commune rurale d'Andondabe.

Et ce n'est pas tout. Les opérateurs économiques ayant adhéré à ce référentiel HOREB soutiennent les producteurs au niveau de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire, dans le cadre de leurs activités de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Et pour pouvoir bénéficier gratuitement de ces appuis, ces derniers doivent, à leur tour, respecter la charte de l'HOREB, qui consiste, entre autres, à préserver l'environnement, tout en luttant contre les feux de brousse et les cultures sur brûlis. « Nous voulons ainsi promouvoir ce référentiel HOREB qui prône le développement inclusif et intégré auprès de tous les acteurs économiques chrétiens. D'autant plus que ce référentiel est reconnu par le Fonds monétaire international (FMI, ndlr). La valorisation des potentialités économiques existantes et le capital humain s'imposent si l'on veut réellement lutter contre la pauvreté », a évoqué le coordonnateur du HFKF.

Îles Eparses. Mais avant tout cela, la plateforme exhorte les chrétiens à se réconcilier avec Dieu pour développer les collaborations et les partenariats visant à laisser un bon héritage aux générations futures. « Les acteurs chrétiens et les églises doivent, entre autres, se mobiliser pour prêter main forte dans la revendication des îles Eparses. Par ailleurs, le HFKF intervient dans la famille, la première institution créée par Dieu. En effet, celle-ci est la plus exposée à tous les risques. Il faut de ce fait restaurer la valeur de la famille qui est issue d'un mariage entre un homme et une femme, qu'on peut transmettre à nos progénitures. La promotion de l'éducation et la lutte contre la corruption constituent également une priorité des priorités. En bref, il est temps de se retourner vers Dieu, après l'errement de la population malgache dans le désert durant les soixante années d'indépendance, et ce, sans connaître un réel développement », a conclu Tiana Randrianasoloarimina.