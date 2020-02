Madagascar Danse Debout - Huit danseurs sacrés vainqueurs

Les vainqueurs et les organisateurs à la fin du show.Ils étaient une soixantaine à participer, mais huit danseurs se sont démarqués. Sacrés vainqueurs de Tanà, ils ont brillé de mille feux.

La danse est un réel appui pour la consolidation des liens au sein de la société. Samedi, les passionnés de danse urbaine se sont retrouvés à l'Institut français à Analakely, dans une salle comble. Devant un public attentif, les participants ont fait leurs preuves. Au final, ils sont huit à être qualifiés dans ce grand passage au battle. Sur les huit catégories, le public y a trouvé son compte en matière de danse pour leur plus grand bonheur. Si les spectateurs se sont délectés d'un show saisissant, c'est surtout le kramp dance qui a fait monter d'un cran l'euphorie du public.

Pour sa part, Joker a littéralement enflammé la scène. Malgré son apparence agressive, une forme essentielle de cette danse, sa rapidité, sa fougue et sa boule d'énergie, ont atteint le public. A tel point qu'il s'est détaché du lot. A travers ses mouvements, le danseur a fait exploser la jouissance artistique avec ses pas de danse à couper le souffle, même aux plus rudes des danseurs amateurs. Entre autres, Fanih et Alicia représentent la gent féminine dans cette discipline dominée par les hommes. Elles sont respectivement les gagnantes dans la catégorie popping et dancehall.

Selon les organisateurs, ces jeunes ont mis la barre plus haut avec des figures hors normes. Des battles qui n'ont rien à envier aux simples performances ont fait de cette troisième édition un évènement édifiant avec, certes, des rivalités mais surtout des échange et des partages entre passionnés. Par ailleurs, l'idée va dans ce sens. Il est important de donner une plateforme d'expression à la jeunesse malgache. L'objectif est de révéler les talents et les guider dans cette voie en vue d'assurer la relève. L'évènement de samedi n'est qu'un aperçu en la matière car prochainement, ces danseurs iront défendre la couleur de Tana dans la qualification nationale. Pour ces jeunes, l'aventure continue!