Madagascar: Épidémie de coronavirus - Renforcement des dispositifs de prévention et de prise en charge

Madagascar, à l'instar d'autres pays du monde, met en place des dispositifs de surveillance et anticipe une éventuelle introduction du coronavirus sur le territoire.

Madagascar fait tout pour éviter que le virus ne s'introduise ou ne se propage sur le territoire. C'est en tout cas ce qui résume la réunion de travail et la visite conduites hier par le Premier ministre, Christian Ntsay, à l'aéroport international d'Ivato. Toutes les entités concernées ont répondu présentes, notamment le ministère de la Santé publique, le celui des Affaires étrangères, le département de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, celui des Transports, du Tourisme et de la Météorologie ainsi que l'Aviation civile de Madagascar. Il s'agissait surtout de faire le point sur les mesures déjà en place, et celles à renforcer ou à améliorer concernant cette épidémie qui affole la planète depuis plusieurs semaines. Ainsi, les huit aéroports et les 4 ports à Madagascar se trouvent en première ligne des zones où la surveillance sera accrue. Si le coronavirus venait à s'introduire à Madagascar, les dispositions sont déjà prises en matière de prise en charge et de mise en quarantaine, a assuré le Premier ministre hier. Madagascar fait partie des trois pays d'Afrique dans lesquels la présence de l'Institut Pasteur permet de faciliter les dépistages, afin de confirmer ou d'infirmer la présence de ce virus chez d'éventuels cas suspects. Christian Ntsay de souligner par ailleurs que le pays a tiré les leçons des situations d'épidémies qu'il a déjà affrontées sur le territoire par le passé, notamment la peste, et entend tout mettre en œuvre pour adopter l'approche la plus efficace, aussi bien sur le plan médical qu'en matière de communication.

Evolution dans le monde. Partout dans le monde, l'évolution de l'épidémie de coronavirus est suivie heure par heure. Le cap des 300 morts - 305 décès dont au moins 45 au cours des dernières 24 heures - est franchi depuis hier, 2 février 2020. Un premier mort en dehors de la Chine a été signalé. Il s'agit d'un décès survenu aux Philippines d'un ressortissant chinois originaire de Wuhan, le foyer de l'épidémie. Il ne s'agit pas ainsi d'une contamination locale. Outre ce premier décès, il n'y a aucun autre cas enregistré dans ce pays. Plus de 14 500 cas avérés sont recensés à ce jour, en Chine et dans vingt-quatre autres pays. Ce chiffre dépasse le nombre d'infections confirmées lors de l'épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), également causée par un coronavirus qui a fait 774 morts entre 2002 et 2003. Ce constat confirme la haute contagiosité de ce nouveau coronavirus, baptisé 2019-n-coV, qui sévit actuellement.

D'après les derniers chiffres disponibles, les pays d'Asie enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés. Outre la Chine avec 14 380 cas confirmés et 304 décès, le Japon enregistre 20 cas, suivi de la Thaïlande (19), du Singapour (16), de la Corée du Sud et de l'Australie (12). Dans tous ces pays, outre la Chine, et désormais les Philippines, aucun décès n'est à déplorer. Les Etats-Unis, quant à eux, ont confirmé un huitième cas de contamination. Huit cas également en Allemagne et en Malaisie.