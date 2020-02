Madagascar: Pro League - Zanakala atomise le Club M

Zanakala a montré un jeu cohérent face au Club M.Zanakala et Fosa Juniors ont été sans pitié envers leurs adversaires lors de cette 10e journée de Pro League, réalisant chacun un score fleuve de 6 buts à 1. La 10e journée de Pro League a permis à Zanakala de réaliser son meilleur score sous l'ère Franklin Andriamanarivo.

C'était hier au Stadium de Barikadimy face au Club M Mananara. Ce dernier a pourtant démarré sur les chapeaux de roues devant un millier de spectateurs en ouvrant le score dès la 5e mn par Jaofera. Une joie de très courte durée puisque l'égalisation des Fianarois survint 2 mn après par Frédéric. Ce qui marqua le début d'un festival. Lombardi réussit à tromper l'excellent gardien de Mananara Jeanin (12). Bonnet aggrava le score à la 30e. La seconde mi-temps a vu un Zanakala très appliqué pour suivre les consignes du coach Franklin Andriamanarivo. Et ce qui devait arriver arriva avec ce doublé de Mosta (69 et 90+2) pourtant entré à l'heure du jeu. Bouba Noelson participa à la fête en marquant à la 84e mn. Une facture trop salée que le Club M partage avec l'autre porte-fanion de Toamasina. Tia Kitra a, en effet, été tenu en échec sur le même score de 1 à 6 au stade Alexandre Rabemananjara face à un Fosa visiblement déchaîné, car il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur pour espérer gagner ce Pro League.

Dans les autres matches, en effet, certains clubs ont joué la carte de la sécurité. C'est la seule explication à ce score nul et vierge entre le COSFA et l'Adema de samedi ou encore ce score 1 à 1 entre Elgeco plus et CNaPS Sport d' hier ,quand Ando répondit à Toavina dans cette partie trop crispée pour être agréable à voir. JET Mada qu'on disait en difficulté a encore trouvé les ressources nécessaires pour battre le FC Ilakaka par un but à zéro. Rodin marqua l'unique but de la rencontre. Ce samedi, l'Ajesaia a donné une correction au 3FB Toliara qui avait naïvement cru qu'il tenait le bon bout en égalisant par Raoely (49') après l'ouverture du score par Rica (25'). Mais le temps de prendre un recul nécessaire, l'Ajesaia passa à l'attaque en marquant trois autres buts par Motà (69', Ravaka (81') puis l'intenable Yvan (90'+2). Du grand art en fait.