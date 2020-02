Tunisie: Coronavirus - Le pays épargné mais la vigilance doit rester de mise

L'évaluation du risque d'introduction et d'extension pour la Tunisie reste faible, selon l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes relevant du ministère de la Santé.Aucun cas de contamination n'a été enregistré jusqu'à l'heure parmi les Tunisiens résidant en Chine et une cellule de crise a été mise sur pied au sein de notre ambassade à Pékin.

Le Comité d'urgence du règlement sanitaire international relevant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est convenu que la flambée épidémique remplit désormais les critères d'une « urgence de santé publique de portée internationale » (Uspp), ce qui répond à un événement constituant un risque pour la santé publique dans d'autres Etats. La décision a été prise en raison d'un bilan qui ne cesse de s'alourdir.Plus de 250 morts et 12 mille personnes sont contaminées pour le moment et plus d'une vingtaine de pays dans le monde sont touchés dont la Chine, Thaïlande, Japon, Etats-Unis, Australie, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Emirats Arabes Unis. Pour le moment, aucun cas n'a été enregistré en Tunisie.

Un plan national de sécurité et de prévention

L'alerte fut donnée à la fin de l'année dernière. Un nouveau virus est signalé dans la ville de Wuhan dans la province du Hubei en Chine où toutes les compétitions sportives ont été annulées. Très vite, le virus se propage aux quatre coins du globe et crée un air de panique d'autant plus qu'il ne correspondait à aucun autre virus, ce qui pose un réel et très grave problème, notamment dans les pays dépourvus d'un système de santé résilient.

Fort heureusement, et en dépit de la situation difficile par laquelle passe le secteur de la santé dans notre pays, un plan national de sécurité et de prévention, de préparation et de riposte au risque d'introduction du coronavirus a été élaboré. Ce plan s'est tracé comme objectifs l'identification et l'isolement des cas suspects avant le passage aux soins comme le confirme l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes qui souligne que « l'évaluation du risque d'introduction et d'extension pour la Tunisie reste faible ».Des mesures anticipatives sont prises depuis la déclaration par l'OMS de l'urgence de santé publique de portée internationale pour faire face au risque de propagation du virus, incluant surtout le contrôle des voyageurs et des membres d'équipage par le biais de caméras thermiques et ce au niveau des points frontaliers (ports et aéroports).

Lors d'une visite effectuée samedi dernier au port de La Goulette, la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a évoqué l'installation dans les plus brefs délais de trois caméras thermiques dans le cadre du plan national précédemment cité. Une salle équipée a été aménagée pour la mise en quarantaine des personnes suspectées de porter le virus, a-t-elle ajouté. Le port de La Goulette est, rappelons-le, spécialisé dans la réception de passagers et de croisiéristes.Selon Mme Sonia Ben Cheikh, le département de la Santé ne compte pas dépêcher une équipe médicale tunisienne en Chine ou à n'importe quelle autre destination dans le cadre du suivi et de la prévention contre le coronavirus chez les Tunisiens résidant à l'étranger. Le lieu d'hébergement des personnes qui seront mises en quarantaine ne sera pas divulgué, assure-t-elle.

Le rapatriement des Tunisiens a commencé

Le premier rapatriement des Tunisiens a eu lieu ce samedi, a annoncé à la TAP le directeur général des affaires consulaires, Mohamed Ali Nafti. Il s'agit d'une mère et ses deux enfants qui ont été rapatriés en provenance de Wuhan à bord d'un avion jordanien transportant une délégation d'étudiants arabes. Les autres étudiants tunisiens seront rapatriés en coordination avec les pays amis. Selon la même source, les trois citoyens tunisiens ainsi que les étudiants rapatriés ont été placés en quarantaine.

Aucun cas de contamination n'a été enregistré jusqu'à l'heure parmi les Tunisiens résidant en Chine et une cellule de crise a été mise sur pied au sein de notre ambassade à Pékin en vue d'établir le contact avec les 14 Tunisiens qui sont toujours placés en quarantaine à Wuhan et s'enquérir de leur état de santé.Le rapatriement des Tunisiens continue et un avion algérien a décollé dimanche à l'aube vers la République populaire de Chine pour rapatrier 36 ressortissants algériens résidant à Wuhan, majoritairement des étudiants. Dix Tunisiens seront rapatriés à bord de cet avion à la demande des autorités tunisiennes, a fait savoir un communiqué publié par la Présidence de la République Algérienne et relayé par l'APS.

L'avion transporte un don de l'Algérie pour aider les autorités locales chinoises à faire face à la propagation du coronavirus dans la province de Hubei», ajoute la même source.Il est à signaler qu'aucun vaccin n'est disponible pour traiter ce virus. Ses symptômes sont les suivants : fièvre, toux, difficultés respiratoires. Le coronavirus est transmis suite à un contact étroit avec une personne infectée. En cas de voyage dans les zones à risque, il faut se conformer aux recommandations locales, mettre un masque, éviter les lieux publics, ne pas manger de produits alimentaires d'origine animale non ou peu cuits. Pour information et signalement, le ministère a mis à disposition des citoyens le numéro gratuit 190 (SAMU).