Tunisie: Souvenirs, souvenirs - Taoufik Skhiri-ex-défenseur du ST - «Hédi Enneifer était un visionnaire»

Il évoluait à Mouloudia Denden. Ce qui ne l'a pas empêché d'être appelé en sélection par le yougoslave Kristic.

C'est grâce à son intervention auprès de mon père que mon frère et moi avions mis le cap sur l'équipe du Bardo en 1963.

Toujours volet Ahmed Sghaier, ce dernier a terminé sa carrière à l'UST, un club qui comptait dans ses rangs de grands joueurs tels que les frères Hamadi et Mejri Henia, Slama et autre Abdelkader. J'ai tracé mon sillon au ST. A 18 ans, je passe chez les séniors où Ammar Nahali me prend sous sa coupe.

Mon baptême du feu a eu lieu à l'occasion de la finale de la coupe des coupes contre l'ESS. Les choses se sont enchaînées et je dispute par la suite mon premier match comme titulaire contre le Stade Soussien en 1966. On gagne (2-1). Mes débuts étaient couronnés de succès. Par la suite, je suis resté inamovible en tant qu'arrière latéral droit durant 13 saisons .

Lors de mon parcours, en 1971-1972, j'ai disputé une finale de coupe de Tunisie, perdue contre le CA (0-1 après prolongations). Bien avant, en 1966, j'ai disputé la finale de la coupe de Tunisie junior contre l'EST ». Taoufik Skhiri est un marathonien qui a disputé durant sa carrière quelque 200 matches: « le souvenir du math face à l'ESS est encore vivace dans ma mémoire. C'était dans la cadre des quarts de finale de la coupe de Tunisie. Nejib Limam a marqué et on a gagné. Ce jour-là, j'ai sorti une prestation digne d'éloges. J'étais au top ! Chapitre déceptions, je reste, encore marqué par notre cinglant revers face à l'EM Mahdia. Les Fatimides l'ont emporté (4-1). Nous avions accusé une baisse de régime fatale ».

Au révélateur du Bayern et de Manchester United

Skhiri n'a jamais oublié les hommes qui ont été derrière le printemps stadiste et permis d'écrire les plus belles pages du club du Bardo: « Hamadi Ben Salem, Ali Chérif, Habib Mokhtar, Ajmi Selim, Slah Damergi, Hédi Keffala, Mohamed Ben Mime et Hédi Neifer, Ouardi Berbèche, Amor Méjri, Rachid Turki et Ammar Nahali resteront gravés dans ma mémoire. Grâce à leur dévouement, j'ai évolué et atteint un pic ». Taoufik Skhiri est friand de souvenirs impérissables. Il nous en parle comme si c'était hier:

«Avec l'équipe nationale junior, entraînée par Ameur Hizem, j'ai participé à un tournoi international à Dusseldorf. Nous avions évolué face au Bayern Munich, Hambourg. Manchester United et des équipes du Danemark. J'ai été élu meilleur latéral droit du tournoi. J'étais aux anges car j'ai été par la suite enrôlé par l'équipe de Dusseldorf avec laquelle j'ai joué durant deux ans au plus haut niveau. Chez les jeunes, volet élites du football tunisien, j'ai été encadré par les Laroussi, Arbi Soudani, Mouldi Ben Khamsa, Ahmed Ouanès , Ameur Hizem, ainsi que les allemands Otto Knefler et Lucas .

Chapitre reconversion, en 1976, j'ai embrassé une carrière d'entraîneur. J'ai vécu des moments mémorables à Mejez El Bab, Jedaida, Mhamdia, Radès, Menzel Bouzelfa, Grombalia, Sidi Thabet, Le Kram, Mornaguia et Mouloudia Denden.Volet expatriation, j'ai passé environ 8 ans au Golfe, en Arabie Saoudite où j'ai veillé sur les destinées de Al Mouhit, Al Jil , Arriadh et deux équipes des Émirats, Al Arouba et Al Foujayra » nous confie Taoufik Skhiri.

« Nagy, Dietcha et Ameur Hizem au-dessus du lot »

Skhiri est un éducateur chevronné qui a réussi dans sa mission d'encadrement des jeunes. Avec le ST, il a notamment remporté la coupe de Tunisie minimes. Puis, il a été intronisé adjoint d'André Nagy. A l'AS Marsa , il a assisté Kostov puis Ali Selmi. Notre interlocuteur précise que le métier d'entraîneur est une passion avant tout: «la passion d'entraîner m'a toujours guidé et porté», affirme-t-il. D'ailleurs, Skhiri a par la suite encadré des jeunes dans des académies. Il s'est attelé à inculquer les préceptes de base tel que l'éveil des sens et tout ce qui se rattache à l'initiation et à la préformation: «Une étude de la direction technique de la FT a rappelé le fossé qui existe entre le volume de travail en Europe et ce qui se pratique chez nous. Là se situe toute la différence», insiste-t-il.

Pour revenir au volet technique du côté du club bardolais, Skhiri salue le travail effectué par Jalel Kadri au ST: «Le ST a touché au but avec André Nagy, le Yougoslave Dietcha et Ameur Hizem. Ce trident était au-dessus du lot.Cela dit, à chaque fois, c'est Hédi Enneifer qui a choisi l'entraîneur en ces temps-là. Bref, Enneifer a vu juste. C'était un visionnaire et un expert du football. Maintenant, les décideurs stadistes doivent absolument réitérer leur confiance en Jalel Kadri, un coach consciencieux et brillant .Enfin, je tiens à féliciter l'EST pour ses résultats enregistrés à l'échelle nationale et continentale en espérant que le club de Bab Souika serve de levier pour toutes les associations sportives tunisiennes.