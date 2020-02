Tunisie: Fondation «We world GVC» - Inciter les jeunes au volontariat et à l'aide humanitaire - Créer une nouvelle dynamique juvénile

Des volontaires qui vont droit au but, mieux formés et plus déterminés dans leurs actions sont appelés à renforcer les rangs des organisations d'aide humanitaire et de coopération au développement.

Un programme de l'Union européenne d'appui aux volontaires sur le plan financier et logistique est en train de se concrétiser afin d'inciter les volontaires à renforcer les rangs des organisations et associations humanitaires des pays arabes de la zone Mena. Un contingent de représentants associatifs, de volontariat et de bénévolat s'est donné rendez-vous à Tunis afin de converger leurs différentes expériences autour d'une cause commune : le développement humain et social. Tunisie, Palestine, Jordanie, Liban, Maroc ou Libye ne travaillent pas dans les mêmes champs d'action puisque chaque pays a une histoire et des besoins différents et diamétralement opposés à ceux des autres pays.

Si le Liban, longtemps déchiré par les guerres civiles desquelles «le pays du Cèdre» tire une grande avancée sur le plan des associations humanitaires dont certaines comportent cinq cents volontaires, pour d'autres pays, l'expérience est vécue différemment. Dans ce cadre, la fondation italienne «We World - GVC a organisé le vendredi 31 janvier 2020 à l'hôtel «Ambassadeurs» Tunis, une conférence de presse sous le nom de «EU Aid Volunteers - Building Capacities in the Mena Region» qui implique une aide des volontaires de l'Union européenne à construire des capacités humaines dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. «Travailler ensemble, apporter de l'aide et promouvoir le changement» tel est le slogan de la fondation fondée à Bologne en 1971 et présente dans une vingtaine de pays dans le monde dans les domaines de la coopération au développement et l'aide humanitaire. Cette conférence a eu pour objectif de partager des expériences autour du travail humanitaire avec d'autres associations de la région Mena, et aussi donner la parole aux jeunes pour parler de leurs vécus et partager leur expérience.

Les échanges et prises de parole entre les différents intervenants se sont faits majoritairement en arabe, langue commune à tous les partenaires avec une traduction anglaise par la modératrice de l'événement Mme Nour Kaabi, détentrice de la plateforme numérique de la société civile «Jamaity». Un débat essentiellement axé sur la région Mena a traduit l'importance de considérer le contexte comme paramètre pour différencier les associations libanaise ou jordanienne de celles du Maroc et de la Tunisie en termes d'évolution et du degré de maturité, selon la modératrice.

Elle développe, au sujet du renforcement des capacités au sein de l'initiative, des volontaires de l'aide de l'UE en précisant les objectifs en Tunisie : «Il y a beaucoup de défis à relever par rapport au contexte, la mobilisation et la formation des volontaires et le suivi des compétences des volontaires et comportent des différences. En Tunisie, au regard de la société civile émergente, le défi majeur est d'accompagner les divergences entre les associations qui restent dans le bénévolat tandis que d'autres emploient des salariés car la limite ou la frontière est très ténue puisqu'une autre catégorie bénéfice d'avantages sans disposer de rémunération».

Une situation complexe qui nécessite des aménagements au niveau du transport et les repas alimentaires pour les jeunes ou ceux qui n'ont pas de sources de revenu. Elle poursuit son raisonnement : «Il y a des domaines où il y a des profils et des compétences particulières dans le contexte de crise. En temps de guerre ou de conflit civil, on a besoin de personnes spécifiquement formées pour répondre aux objectifs de secours et d'assistance aux réfugiés». Cette journée a offert l'opportunité aux organisations tunisiennes de découvrir les mécanismes disponibles et accueillir des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

Durant les échanges de points de vue, de visions et d'opinions, la place accordée aux jeunes volontaires généralement entre vingt et quarante ans s'est révélée prépondérante afin de renforcer les organisations de volontaires. Mme Héla Chebbi, chargée de communication de la fondation GVC a résumé les enjeux de ce programme : «La fondation est active dans 29 pays dont la Tunisie depuis 2012 dans plusieurs thématiques : l'approche genre, l'économie sociale et solidaire... Le programme de l'Union européenne concerne le financement des associations dans le monde arabe pour qu'on puisse renforcer les capacités des volontaires de l'UE. Le volontaire de l'UE doit trouver une organisation bien structurée pour réaliser les objectifs. Il va former le jeune pour qu'il puisse renforcer le programme et proposer ses services aux associations locales.

L'avantage réside dans le fait que l'UE prend en charge toutes les dépenses, du salaire, au logement en passant par la nourriture et le transport du volontaire et permettra aux associations locales de ne plus avoir besoin de rémunérer leurs volontaires.» Elle rappelle que le contexte diffère selon le pays et donc le domaine de prédilection par conséquent. Ainsi, en Libye, il y a un contexte humanitaire tandis qu'en Tunisie, il y a un contexte de développement. Ils seront, de ce fait, impliqués sur différentes thématiques de la finance, de la communication ou du management et bien plus encore.

M. Skander Mekni, jeune volontaire tunisien a exposé les difficultés et les obstacles qu'il rencontre pour promouvoir le volontariat en Tunisie : «La crise économique que traverse la Tunisie empêche le jeune de trouver son compte. L'étudiant n'a pas la possibilité à cause de la rigidité de la loi de concilier travail, études et vie associative même avec des justificatifs en bonne et due forme. En outre, le jeune n'est pas disposé de donner en plus de son temps, son argent. Du reste, les jeunes ne sont pas actifs dans le champ d'action de la société civile tunisienne, ce qui implique plus d'initiatives et de détermination. L'UE doit résolument aider financièrement les jeunes compétences tunisiennes afin de donner le meilleur d'eux-mêmes».

Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme «Eu Aid Volunteers, getting involved in promoting a community-based protection approach to build resilience and LRRD», un projet cofinancé par l'Initiative des volontaires de l'aide humanitaire de l'Union européenne, mené par We World - GVC WW-GVC. Ce programme vise à maximiser l'expertise des organisations des pays non européens dans la gestion des urgences humanitaires, ainsi que dans leur prévention, en plaçant des volontaires dans le cadre de l'initiative EU Aid Volunteers et en favorisant les formations et les échanges entre les organisations.

La chaîne des volontaires de l'Union européenne est implantée dans de nombreux pays du monde arabe dont la Tunisie qui compte 90 volontaires, le Liban 86, la Palestine 55 volontaires et la Jordanie 35 pour un total mondial de 833 volontaires dont une majorité est implantée en Amérique centrale et latine. «Les organisations d'accueil peuvent être des ONG et des entités locales conformément à la loi de leur pays, des agences et des organisations internationales» peut-on lire sur un dépliant dessiné sous la forme d'un arbre pour stimuler le volontariat avec le slogan «Grandissons ensemble» : renforcer les capacités, la citoyenneté européenne, le partenariat, le support de résilience, l'action locale et l'aide humanitaire sont les objectifs centraux de la fondation we world GVC.