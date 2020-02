Gabon: ENEF - Remise officielle de certificats aux officiers

La Direction de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts (Enef) a procédé vendredi 31 janvier 2020 à la remise de certificats élémentaires techniques aux jeunes officiers. Les 21 récipiendaires étaient accompagnés des étudiants de cette école située au Cap Esterias dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, au Nord de Libreville.

Une vingtaine de jeunes officiers de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts (ENEF) ont reçu leurs certificats élémentaires techniques. Ces parchemins ont été reçus après une formation basée sur l'éthique militaire, le règlement de discipline générale (déontologie et cérémoniale). Ces 21 officiers, aux dires du Directeur général de l'ENEF, Dr Bruno Nkoumakali, sont capables de servir l'Etat. « Ces certificats viennent récompenser votre investissement dans le cadre d'une formation méritée. Etre officier suppose également un supplément d'âme, de volonté, de dévouement et d'abnégation » poursuivra-t-il.

La cérémonie qui certifie les 21 officiers (six femmes dont 15 hommes) démontre, selon le Directeur général, le choix généreux et fort sens de servir la nation. « Durant votre formation, vous avez appris les rouages du métier et vous mesurez désormais l'existence des fonctions d'un officier qui constitue un exemple à suivre dans vos vies personnelles de femmes et d'hommes formés et fidèles » rappelle-t-il aux récipiendaires.

En sa qualité de Directeur général de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts(ENEF), Bruno Nkoumakali a dit combien était-il heureux. Sa présence marque la reconnaissance de la nation à l'égard des impétrants par leur engagement. Aussi, le Directeur général de cette grande école va-t-il rappeler qu'« être officier, c'est servir en militaire à part entière partout où ils seront appelés. Il y a une seule et même communauté et une institution au service de la nation ».

Les vingt officiers certifiés ont exprimé leur satisfecit. Pour eux, c'est un soulagement et un plus dans leur carrière. Ils comptent faire de leur mieux pour être à la hauteur de leur mission. Aussi, ont-ils promis de servir l'Etat en toute légalité partout où ils seront appelés.

Aussi à des fins utiles, le Directeur à rappeler les dispositions de l'Article 15 de la Loi du 31 décembre 2001, portant Code forestier en République gabonaise qui dispose : « L'administration des Eaux et Forêts est une administration paramilitaire chargée de l'application de la présente loi. A ce titre, elle assure une mission générale d'information, de sensibilisation, d'éducation, de vulgarisation, de contrôle, de police et de répression ».