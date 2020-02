Tunisie: Lancement de la 4ème filière des jeunes créateurs de marques tunisiennes

communiqué de presse

Le lancement de la 4ème filière des jeunes créateurs de marques tunisiennes a eu lieu le 31 janvier à l'occasion d'une rencontre des bénéficiaires du GTEX organisée par ITC en présence du M. Slim Fériani, Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises de Tunisie, Mme Anna Block Mazoyer, Ambassadeur de Suède en Tunisie, et M. Etienne Thévoz, Ambassadeur de Suisse en Tunisie.

La 4ème filière est composée de 17 entreprises créées par de jeunes créateurs de mode tunisiens, tous sélectionnés suite à un appel à candidatures. Le lancement a pris la forme du TEDx où chaque jeune designer a l'opportunité de présenter sa marque, son parcours, sa vision et ses attentes envers GTEX MENATEX.

« Le lancement de la 4ème filière permet aux jeunes créateurs de mieux s'intégrer dans le secteur en y ajoutant créativité et originalité, des éléments manquants souvent dans les entreprises traditionnelles » commente Matthias Knappe Administrateur responsable du programme GTEX MENATEX.

Knappe a déclaré que la promotion de jeunes créateurs était importante: « Il est essentiel que le programme travaille avec les jeunes afin de les relier au secteur de l'habillement principal en Tunisie et de renforcer leur capacité à exporter ».

En Tunisie le secteur de l'industrie textile et habillement est le premier pourvoyeur d'emplois dans le domaine industriel. Avec plus de 160'000 emplois, il représente environ 20% des parts de marché des exportations tunisiennes.

Le programme GTEX MENATEX est doté d'un budget de 4,7 millions de dinars. 50 entreprises tunisiennes actives dans les domaines du textile bénéficient déjà de ce programme. Elles sont soutenues dans leur démarche visant à passer de la sous-traitance à l'exportation de produits finis et au développement de collections. Le programme prévoit d'atteindre deux résultats majeurs ; l'amélioration de l'environnement des affaires et de la performance des institutions d'appui au commerce dans le secteur, ainsi que le renforcement d'améliorer la compétitivité des PME dans le secteur des textiles et de l'habillement.

La 4ème filière aura la même approche adoptée pour les 3 autres filière mais en se concentrant sur le denim, la lingerie, les vêtements à usage technique et le secteur du maillot de bain. Le travail avec les jeunes créateurs pour identifier leurs besoins d'assistance technique se déroulera pour la période 2020-2021.

Le programme GTEX MENATEX est financé par le Secrétariat d'état à l'économie suisse (SECO) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida), axé sur six pays prioritaires (Égypte, Maroc, Jordanie, Kirghizistan, Tadjikistan et Tunisie). Le programme vise à encourager les exportations de textiles et de vêtements des pays en développement afin de promouvoir l'emploi et la génération de revenus tout au long de la chaîne de valeur.