Ile Maurice: Travaux parlementaires - quand Tania Diolle cite Rihanna...

Les jeunes députés font déjà souffler un vent de changement sur l'Assemblée nationale. La Private Parliamentary Secretary Tania Diolle a lancé les débats sur le discours programme ce lundi 3 février. Dans son oral, la députée de la circonscription n°18 a, entre autres, cité Rihanna pour étayer ses dires.

Non, le discours -programme n'était pas creux, comme l'affirme l'opposition. Le discours que Pradeep Roopun a prononcé le 24 janvier dernier devant l'Assemblée visait à communiquer les projets sociaux du gouvernement. Et elle cite: «When the world has dealt its cards / If the hand is hard, we'll mend your heart».

La chanson ne s'arrête pas là. Le slogan de l'Alliance Morisien figure aussi dans la chanson, selon Tania Diolle. «When the sun shines, we'll shine together. Told you I'd be here forever / Said I'll always be your friend» est une autre manière de dire 'Ensam tou possib'.

Puis, la chanteuse dit : «You can stand under my umbrella.» «Les projets annoncés dans le discours-programme visent à protéger le citoyen moyen face à tous les risques», explique la PPS. Et non, elle a tenu à préciser que citer la culture pop n'est pas un nivellement par le bas, mais simplement un moyen pour faire passer son message.

Par ailleurs, dans son discours, Tania Diolle a aussi tenu à préciser que la manifestation à laquelle elle avait participé aux côtés d'Arvin Boolell, Kavy Ramano et Alan Ganoo n'était pas contre le projet du métro. C'était pour que Nando Bodha, qui gérait le dossier Metro Express à l'époque, vienne expliquer aux habitants de Quatre-Bornes les modifications qui auront lieu dans la ville.