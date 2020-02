Ile Maurice: Parlement - Baptême de feu de Fabrice David

Rarement aura-t-on vu un membre de l'opposition si conciliant. Pourtant, Fabrice David a quelque peu changé la donne cet après-midi, lundi 3 février, lors de sa toute première intervention à l'Assemblée nationale.

Le député du Parti travailliste a été choisi par l'opposition pour lancer les débats sur le discours-programme. Il a même promis de soutenir «toute mesure» qui sera prise en faveur des démunis et qui redonnera «une dignité aux plus vulnérables». Il a rappelé la nécessité de la mise en œuvre du Plan Marshall. L'introduction d'un Climate Change Bill figure aussi parmi les points positifs qu'il retient du discours-programme.

Le fils de l'ancien ministre James Burty David a également mis l'accent sur l'émancipation des femmes et a demandé aux membres présents de faire la politique autrement pour qu'il y ait davantage de femmes au Parlement.

Le député a également félicité le Premier ministre pour son intervention lors du sommet Afrique-Royaume-Uni le mois dernier. Il s'est réjoui de la 13e place qu'occupe Maurice au dernier classement Ease of Doing business de la Banque mondiale. Fabrice David est d'avis qu'il faut encourager davantage des investissements de «haut niveau». «Rubbers have yet to meet the road», a-t-il déclaré.

L'un des points négatifs sur lesquels il s'est attardé concerne les infrastructures. Il déplore «l'absence d'une ligne de transformation sur les infrastructures» notamment dans les quartiers plus pauvres. Finalement, il encourage le gouvernement à instaurer un cours de formation pour qu'il y ait la main-d'œuvre requise dans les secteurs émergents.