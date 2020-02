Soudan: Ministère des AE - La Communauté Soudanaise en Chine est en Sécurité

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères a publié un Communiqué de Presse affirmant qu'il suit de près l'Evolution de la Situation en République Populaire de Chine concernant l'Epidémie de Pneumonie causée par le Nouveau Coronavirus, qui a entraîné 304 Décès à ce jour et l'Infection de nombreux Citoyens Chinois dans 31 Provinces Chinoises.

«À cet égard, le Ministère Soudanais des Affaires Etrangères exprime ses Sincères Condoléances au Gouvernement et au Peuple de Chine et salue les Efforts Sérieux et le Travail Acharné du Gouvernement Chinois qui visent à Prévenir et à Contrôler la Pneumonie de Manière Ouverte, Transparente et Très Efficace, manière, une Question qui a été saluée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lors de la récente visite de son Secrétaire Général », indique le Communiqué.

Quant à la Communauté Soudanaise en Chine, le Ministère rapporte que «Notre Mission à Pékin et notre Consulat à Guangzhou suivent tous les Développements sur le Terrain et affirment qu'aucune Infection par le Virus n'a été enregistrée jusqu'à présent dans la Communauté Soudanaise et les Etudiants et sont travailler en Etroite Collaboration avec les Autorités Chinoises pour Prendre les Mesures Nécessaires en cas d'Aggravation de la Crise afin d'assurer la Sécurité de Nos Citoyens, en particulier dans la ville de Wuhan, dans la Province du Hubei. ».