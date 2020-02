Congo-Brazzaville: Programme d'entrepreneuriat africain - Des jeunes congolais invités à exprimer leurs talents

Le processus de sélection des futurs lauréats 2020 de la Fondation Tony-Elumelu (TEF) a commencé, avec à la clé des offres de formation et un financement de cinq mille dollars. Une séance d'échange a réuni à Brazzaville, le 3 février, des porteurs de projets et les animateurs de la banque UBA membres du réseau TEF.

Selon l'initiateur de l'activité, Yves-Blandis Ganfere, la rencontre vise à sensibiliser les jeunes à participer au challenge afin d'accroître leurs chances de devenir hommes et femmes d'affaires. Le jeune Yves-Blandis est le fondateur de Schou'Apps, un outil de mise en relation par matching dédié à l'emploi des jeunes.

Lauréat de l'édition 2019 de TEF entrepreneuriat africain, le startupeur appelle ses compatriotes à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. « Je suis animé par la passion de transformer ma communauté, de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est depuis près d'un mois que nous avons réussi à créer ces contacts avec les jeunes, grâce au réseau de la banque UBA et de la Fondation Perspectives d'avenir », a-t- il indiqué.

En effet, débutée depuis le 1er janvier, la campagne d'inscriptions pour le programme de financement de TEF se poursuit jusqu'au 1er mars prochain sur le site internet tefconnect.com. Le programme étant destiné aux PME/PMI de moins de trois ans d'existence et aux porteurs de projet, d'après Loriane Dzon, la responsable de communication chez UBA, les échanges publics vont permettre de susciter des vocations auprès des jeunes désireux de créer leur propre entreprise.

Au cours des quatre prochaines semaines, l'équipe locale de la Fondation Tony-Elumelu va sillonner les établissements publics et privés à Brazzaville et à Pointe-Noire. « Pour ce matin, nous avons choisi d'appuyer une initiative d'un ancien lauréat (... ) et nous avons donné des moyens, la connexion internet, pour lui permettre d'inscrire les jeunes et de leur proposer des formations », a fait savoir Loriane Dzon.

D'autres lauréats de la fondation ont également été associés à la campagne de sensibilisation, pour témoigner de leur expérience et orienter les nouveaux adhérents. C'est le cas d'Exaucée Ghalla, la promotrice d'Agro-Zoé, une société spécialisée dans la production et la commercialisation de la farine planifiable à base de manioc. Le témoignage de l'entrepreneuse a séduit Every Danga, un jeune développeur web, qui veut postuler au programme de cette année.

À noter que le programme de la Fondation Tony-Elumelu qui se veut un soutien aux jeunes entrepreneurs africains est ouvert aux porteurs de projets dans les cinquante-quatre pays du continent. Après l'étape de la sélection, le programme offre douze semaines de formation ; l'assistance d'un mentor expérimenté et d'un capital d'amorçage de cinq mille dollars, soit 2,9 millions FCFA.