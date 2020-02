Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le Sénat invite les Congolais à être vigilants aux discours des hommes politiques

Dans son discours délivré le 1er février, à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative, le président de la chambre haute du parlement, Pierre Ngolo, a exhorté les Congolais à se méfier des discours que prononcent certains acteurs politiques aux ambitions démesurées, et les a appelés à être vigilants en cette période sensible.

Ayant mesuré les enjeux de cette élection majeure, mais aussi les conséquences que celle-ci peut entrainer dans le pays, si l'on n'y prend garde, le président du Sénat estime que les Congolais devraient prendre leurs responsabilités afin que cette échéance décisive ne soit pas une occasion pour quelques hommes politiques de détourner l'attention des Congolais aux valeurs d'union et de paix.

Ces acteurs politiques, a-t-il dit, troublent et perturbent les familles congolaises à travers des médisances et autres propos ignobles et haineux qu'ils publient sans gêne sur les réseaux sociaux et dans certains médias de la place.

« Le rendez-vous de 2021 est celui de la responsabilité à l'occasion duquel les Congolais, acteurs politiques ou société civile, devront prouver leur détermination à bâtir la démocratie. Le peuple que nous prenons toujours à témoin est appelé à prendre ses responsabilités pour ne pas être victime des ambitions des hommes politiques », a souligné Pierre Ngolo.

Pour mettre fin à ces mauvaises habitudes nées de "la perte des valeurs morales, culturelles, animées par le désir de détruire son prochain", a renchéri le président du Sénat, le gouvernement et le parlement doivent prendre des mesures qui s'imposent.

Parlant des défis que son institution doit relever, Pierre Ngolo a fait savoir que la chambre haute du parlement poursuivra incontestablement sa mission régalienne lors de cette session administrative, en adopter des lois et menant des actions qui améliorent la vie des citoyens.

Ainsi, pour cette 8e session qui durera soixante-dix jours, la chambre haute du parlement a retenu, en tout, vingt-quatre affaires à caractère socioéconomique. Il s'agit, entre autres, du projet de loi portant création de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation ; du projet de loi portant création de l'Institut de documentation et d'information scientifique et technique ; du projet de loi autorisant la ratification de l'accord militaire entre le Congo et l'Italie.

La session prévoit aussi la séance des questions orales au gouvernement avec débat ainsi que les questions d'actualité.