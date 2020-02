Congo-Brazzaville: Hommage à Me Liyolo - Le livre des condoléances toujours introuvable

Dans un post publié la matinée du lundi 3 février sur la page Facebook du célèbre sculpteur décédé en Autriche le 1er avril 2019, un appel a été lancé pour la récupération dudit document disparu depuis le jour de ses funérailles, le 30 avril 2019.

Le message que l'on pouvait lire déjà vers huit heures du matin commençait comme suit : « Chers tous, cela fera bientôt une année que nous recherchons le livre de condoléances qui a disparu de la salle Miséricorde lors des funérailles de Maitre Liyolo ». Cette publication faite à titre de rappel n'est du reste pas la première du genre. En effet, le 15 mai 2019, une toute première avait été postée sur le même réseau social. « Mardi 30 avril dernier, nous avons porté Maitre Liyolo en terre. Dans l'effervescence du départ de la salle, le livre d'or a été égaré », pouvait-on y lire.

L'on se souviendra que la famille avait fait accompagner sa précédente publication d'une photo dudit livre d'or qui avait alors fait office de livre de condoléances. Par ailleurs, elle avait sollicité un geste de bonne volonté de la part de l'inconnu qui aurait trompé toute vigilance et l'aurait subtilisé sans que nul n'y prenne garde. « Nous demandons à la personne qui l'aurait pris de bien vouloir le rapporter à la famille et d'entrer en contact avec Binya Liyolo », disait-on dans un ton presque suppliant. Tout en soulignant : « Les mots réconfortants qu'il renferme feront plaisir à sa veuve ». Ce message signé par la famille n'a de toute évidence reçu aucun retour favorable à en croire le second publié cette matinée.

A la suite de l'énoncé susmentionné, la publication du 3 février évoque la valeur sentimentale du document. « SVP ce livre n'a aucune valeur monétaire, simplement une valeur émotionnelle et représente un hommage au professeur », lit-on. Quoique le ton se soit durcit dans la phrase suivante, le message n'est aucunement menaçant. Il est même conciliant et affirme que le détenteur du livre n'a pas à craindre de quelconques représailles. « Que la ou les personnes qui l'ont pris, le rende. Nous n'avons aucune intention de vous faire arrêter ou autre », est-il écrit. Car le but de la démarche menée, dit-on, vise uniquement la récupération du document sans plus : « Nous voulons simplement retrouver un livre qui a permis aux uns et aux autres d'exprimer leur tristesse ».

L'on devine néanmoins un mélange de désappointement et de rage dans ce message qui reste correct et n'exprime pas une pointe de colère, si petite soit-elle et c'est compréhensible. L'on s'attend à un peu d'indulgence de la part de l'auteur de ce forfait, somme toute, inexplicable. L'adresse finale qui lui est faite à cet effet : « Merci de faire preuve de compassion » s'accompagne de cette indication : « Vous pouvez simplement le déposer à la résidence du professeur à Mont-Ngafula ». Et pour le mettre définitivement en confiance, il lui est signifié cette garantie : « Personne ne vous demandera quoi que ce soit ». Un grand « MERCI ! ! », achève ce message qui nous l'espérons sera suffisant pour faire fléchir le cœur du coupable inconnu de ce geste malveillant et l'emmener à des sentiments plus honorables.