Sénégal: Moussa Abdoul Thiam - «Le renforcement de la démocratie est très important pour l'Assemblée parlementaire de la Francophonie»

interview

Le Président-délégué de la section sénégalaise de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf), le député Moussa Abdoul Thiam, tire un bilan satisfaisant de leur réunion tenue, du 28 au 30 janvier, à Dakar , sous la présidence de Moustapha Niasse, Vice-président de l'organisation. Il se prononce, ici, sur les questions de sécurité, le renforcement de la démocratie et l'enregistrement des enfants à l'état civil.

Le Sénégal a accueilli la réunion de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) du 28 au 30 janvier. Quel bilan tirez-vous de cette rencontre organisée par la section sénégalaise ?

Le Sénégal a organisé la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf) qui réunit certains membres parmi les 88 pays qui composent la structure.

On a tenu deux jours de réunion et une journée d'excursion dans des musées, à l'Île de Gorée et à l'Assemblée nationale. Ces activités se sont très bien déroulées. Nos hôtes ont compris que l'Île de Gorée est un symbole qui représente beaucoup pour le Sénégal, les Africains et le monde entier.

Les présidents des Assemblées nationales du Québec, du Gabon et de Wallonie-Bruxelles qui y ont effectué une visite ont été décorés en tant que Pèlerin-Ambassadeur par le Conseil municipal. Globalement, même si une évaluation plus poussée sera faite après, on peut dire que le bilan de cette réunion de l'Apf a été satisfaisant.

Les débats de cette réunion de Dakar ont porté sur les questions sécuritaires avec la lutte contre le terrorisme, mais aussi sur le renforcement de la démocratie. Concrètement, quel doit être le rôle de l'Apf pour une zone francophone plus démocratique et plus sûre ?

Le renforcement de la démocratie est très important, car elle doit être au début et à la fin de toute œuvre humaine. Nous avons eu à parler aussi des enfants sans identité qu'on appelle les «enfants fantômes». Il en existe encore.

Mais au Sénégal, on a fait beaucoup d'efforts. On a eu à donner, lors de cette rencontre, l'exemple de notre pays. L'intervention portait sur l'enregistrement des enfants à l'état civil et a été présentée par la collègue, Mme le député, Dieh Mandiaye Bâ.

Elle nous a fait découvrir de plus près ce volet très important. Nous sommes aujourd'hui, au Sénégal, autour d'un taux de 70 à 80 % d'enfants inscrits à l'état civil. Il reste encore des non inscrits dans certaines régions comme le Sud du pays.

L'autre aspect a concerné le renforcement de la démocratie qui est un volet très important pour l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf). On ne peut pas s'épanouir sans une bonne démocratie et le Sénégal a toujours été cité en exemple parmi d'autres pays.

On a eu aussi à parler de l'aspect sécuritaire et pratiquement, toutes nos rencontres portent sur ce volet. La sécurité est un enjeu majeur pour le monde et surtout pour la zone du Sahel.

À l'Apf, on en a fait notre combat. Lors de la deuxième journée de réunion, le Président Macky Sall est venu nous rendre visite et a insisté sur l'aspect sécuritaire qui demeure la priorité du monde et surtout des États africains.

Pour le renforcement de la démocratie, beaucoup de pays membre de l'Apf, notamment en Afrique, vont bientôt organiser des élections et certains sont confrontés à la question du troisième mandat. Quelle est la position de l'Apf sur ce débat ?

C'est un débat d'actualité, mais nous ne sommes que des législateurs. Un législateur, il est ce qu'il est. C'est vrai qu'il y a des enjeux avec beaucoup d'élections qui sont prévues dans la zone africaine.

L'aspect troisième mandat est quand même d'actualité, mais heureusement que nous, au Sénégal, on peut dire qu'on l'a dépassé parce que les gens qui avaient à se prononcer là-dessus se sont exprimés.

Dans les autres pays, on peut dire que chaque État a son système. Nous, en tant que députés, législateurs de l'Apf, nous ne voulons que le renforcement de la démocratie partout dans le monde et surtout dans les pays francophones qui partagent la même langue, la même organisation. Depuis sept ans, je suis dans la section sénégalaise de l'Apf en tant que président-délégué.

Et partout dans le monde où j'ai été avec le président Moustapha Niasse, son leadership est reconnu de tous.

Il a fallu même son intervention personnelle, au deuxième jour de la réunion de Dakar, pour décanter certains sujets qui avaient fait l'objet d'un débat, alors que ce n'était pas prévu, afin que les esprits soient apaisés en vue de la prochaine tenue de notre session d'été en juin 2020 au Maroc.

Quelle sera la nature de votre contribution pour le renforcement de la démocratie, de la sécurité et pour l'enregistrement des enfants non inscrits...

On ne peut faire qu'un plaidoyer à l'attention des populations. Pour la non-déclaration des enfants à l'état civil et pour toutes ces questions qui ont fait l'objet de discussions lors de la réunion, on va faire des plaidoyers auprès des populations pour qu'elles aillent déclarer leurs enfants à la naissance.

C'est quand même un fléau d'avoir un enfant né et de constater que jusqu'à l'âge de scolarisation, il n'a pas été inscrit à l'état civil. Cela pose un problème et on va faire un plaidoyer en tant que Représentants des populations.