Sénégal: Journée nationale de nettoiement - Les Sénégalais déterminés à assainir leur cadre de vie

Après son institutionnalisation le premier samedi de chaque mois et son lancement, en grande pompe, le mois dernier par le Chef de l'État, la journée de nettoiement dite «cleaning day» a connu une forte mobilisation, samedi, à travers l'étendue du territoire national. Les Sénégalais semblent déterminés à améliorer leur cadre de vie.

MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, A FENÊTRE MERMOZ : «Il faut que le Sénégal soit embelli»

Le Président de la République, Macky Sall, qui a participé, le samedi 1er février 2020, au nettoiement du jardin public de son quartier, Fenêtre Mermoz, a salué l'élan de mobilisation citoyenne contre l'insalubrité. Il a exprimé une volonté de donner une nouvelle dimension au reboisement dans les quartiers.

Le Chef de l'État n'a pas raté le rendez-vous mensuel de nettoiement de nos quartiers, villes et villages. Il est retourné, le samedi 1er Février 2020, au Jardin de la Fenêtre Mermoz, après la première édition du mois de janvier.

Sur place, il a retrouvé ses voisins. Comme ces derniers, il a mis la main à la pâte. Son acte est plus symbolique.

C'est une invite à l'implication de tous. Mais, c'est aussi en cohérence avec ses propos tenus lors de la première édition. La pérennisation de la journée est revenue dans son discours comme un refrain.

«Je voudrais féliciter tous les Sénégalais qui ont participé à cette journée, dans les villages et dans les quartiers. Je suis resté à Mermoz parce qu'il faut que chacun participe à embellir son environnement immédiat», a justifié le Chef de l'État, Macky Sall.

L'adhésion des Sénégalais et des étrangers a été magnifiée par le chef de l'Exécutif qui a eu des échanges avec des résidents étrangers. Il a adressé une mention spéciale à ces derniers qui ne sont pas restés en marge de cet élan citoyen de lutte contre l'insalubrité.

«Ce qui est remarquable, ce sont des riverains et des résidents non sénégalais qui se joignent aux Sénégalais pour apporter leur contribution à cette philosophie nouvelle : avoir un quartier sain et un quartier propre», a observé le Président Macky Sall.

Aménager des espaces publics attrayants

Après l'opération, le Chef de l'État a eu une réunion avec les associations de femmes et de résidents de Fenêtre Mermoz. Les échanges ont porté sur l'aménagement des jardins publics et l'embellissement de leur quartier.

Ces journées d'investissement humain ont déjà le mérite de tirer les organisations de leur léthargie. «Nous avons tenu une réunion informelle avec les associations de quartier.

Ces organisations seront redynamisées et vont recueillir les avis des résidents sur comment l'espace public devrait être aménagé, sur comment le reboiser.

L'objectif de ces femmes, c'est d'en faire le quartier, le plus propre du Sénégal», a informé le Président de la République.

L'autre volet de son intervention a trait au reverdissement et à l'embellissement des quartiers. Sur ce point, en plus de la contribution de l'État, le Président compte aussi sur les sponsors, les entreprises et les bonnes volontés pour construire des espaces publics attrayants. «Après le nettoiement, nous devons aménager.

Pour cela, il faut des sponsors, des bénévoles et des entreprises en plus de ce que l'État et les collectivités feront.

Il faut que le Sénégal soit embelli», a réitéré le Président de la République qui a annoncé la mise à disposition des plants en collaboration avec l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille verte pour que «le reboisement soit une réalité dans nos quartiers».

À Fenêtre Mermoz, des associations ont pris l'engagement de matérialiser l'initiative «Sénégal zéro déchet» une réalité dans leur environnement, surtout que les investissements humains étaient inscrits dans l'agenda de ces structures.

«Les associations des résidents de Fenêtre Mermoz s'étaient déjà engagées dans des activités de nettoiement.

Aujourd'hui, en tant que voisins de son Excellence le Président de la République, nous ne pouvons que participer, l'accompagner pour la réussite de l'importante initiative qu'il a lancée», a dit la présidente de l'Association des femmes de Fenêtre Mermoz, Marième Cissé.

Dans les prochains jours, les contours du projet d'aménagement des deux jardins publics seront présentés à la mairie et aux résidents pour approbation. Après cette étape, il sera mis en œuvre, renseigne le président des résidents de la Fenêtre Mermoz, Amadou Cissé Lô.

ZONE B : Les ruelles nettoyées, les populations sensibilisées

Les travailleurs de l'Agence de la construction des bâtiments et des édifices publics ont marqué les esprits, ce samedi 1er février 2020, à la zone B où se trouvent leurs locaux. Les agents de cette institution ont nettoyé les rues et sensibilisé les populations. Deux boutiquiers ont suspendu leurs activités pour participer à la journée mensuelle de propreté.

Les travailleurs de l'Agence de la construction des bâtiments et des édifices publics avaient investi les rues de la zone B. Les uns rassemblent des déchets avec des râteaux et des balais, les autres les entassent dans des brouettes.

Leurs actions ne laissent pas le voisinage indifférent. D'abord des laveurs de véhicules se joignent aux agents. Ils seront suivis, ensuite, par deux boutiquiers qui ont baissé rideau. Après 11 heures, le quartier sort de sa torpeur. D'autres habitants viennent en renfort. Le but recherché par la directrice a été atteint.

«Nous avons nettoyé les rues de la Zone B aux abords de notre agence car nous ne pouvons pas être performants, si le cadre n'est pas approprié.

L'autre aspect, c'est la prise de conscience des laveurs de véhicules et des deux boutiquiers. C'est important», confie Mme Socé Diop Dione, directrice de l'Agence de la construction des bâtiments et des édifices publics.

La directrice Socé Diop qui, après sa ville natale, Koungheul, a choisi le quartier qui abrite les locaux de son Agence. Elle est convaincue que le Sénégal peut gagner la bataille contre l'insalubrité si chaque citoyen apporte sa contribution.

C'est pourquoi, cette opération du samedi a été couplée aux séquences de sensibilisation de voisins, de passants et de ceux qui sont dans le petit commerce de la zone d'implantation de l'agence. «Nous accompagnons notre ministre, Abdou Karim Fofana, à exécuter les missions que le Chef de l'État lui a confiées.

Nous pensons que chacun doit s'y mettre. C'est pour cela, nous avons aussi sensibilisé les passants et les taximen», avance la directrice et ses agents qui ont reçu les encouragements du préfet de Dakar, du maire Soham El Wardini et du Secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, El Hadj Abdoulaye Guèye. Ces personnalités faisaient le tour des quartiers où se déroulaient des opérations de nettoiement.