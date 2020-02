Tunisie: L'entreprise canadienne, LaaqInc, offre les analyses agricoles par laser - Une première mondiale en Tunisie et en Afrique !

Cette technologie vise à répondre aux besoins des producteurs agricoles en analyses de sol et analyses foliaires, programme de fertilisation, programme d'irrigation et conseils techniques par une équipe compétente et à l'écoute de la clientèle.

L'agriculture est un domaine particulier qui demande une main-d'œuvre spécialisée, un savoir-faire et une saine gestion des projets allants de la collecte des données, jusqu'à la production des plans de fertilisation et le service-conseil dans plusieurs volets de la ferme comme l'irrigation par exemple.

Une technologie de pointe

Laaq Inc. (Logiciels et Analyses Agricoles Quantum Inc.) est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine du service agricole. Elle a été fondée par ses deux fondateurs canadiens d'origine tunisienne, Monsieur Yassine Hamza qui est son président et Monsieur Walid Sayeh, le vice-président de Laaq Inc.

Monsieur Yassine Hamza est un ingénieur agricole diplômé de l'Institut supérieur agronomique de Chott-Mariem. Il possède un diplôme d'études supérieures spécialisées en génie de l'environnement à l'école de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal et un MBA, Master Business administration, en gestion des entreprises, de l'université Laval à Québec.

Ainsi, la technologie proposée par l'entreprise canadienne, Laaq Inc, est beaucoup plus rapide et plus précise que les analyses de sol agricoles qui sont faites en utilisant des produits chimiques dans les laboratoires conventionnels.

La mission de Laaq Inc est de promouvoir les bonnes pratiques agricoles durables et de faire le transfert technologique du Canada vers l'Afrique et les pays émergents. Les techniques offertes par Laaq Inc sont à la fine pointe de la technologie et sont considérées comme de vraies révolutions dans le domaine agricole. Laaq Inc opère dans plusieurs pays en Afrique en se basant sur un réseau de contacts et de partenaires bien réparti sur tout le territoire.

Grâce à son expertise, Laaq Inc. opère dans la réalisation de contrats de service agricoles à l'échelle internationale. Pour chaque mandat, Laaq Inc. possède les capacités pour traiter tous les volets de ces types de contrats à savoir la gestion, les recherches, les prélèvements terrain, la livraison des rapports d'analyse de sol, la livraison d'un rapport d'analyse des tissus végétaux, la mise en place d'un plan de fertilisation, les conseils agricoles pour l'irrigation, la mise en place d'un système d'irrigation adapté à la réalité de la ferme, la logistique du transport des échantillons à l'échelle internationale. Ainsi, pour satisfaire la demande, Laaq Inc. regroupe plus de 50 spécialistes ingénieurs, agronome et chercheurs à travers son réseau de partenaires présents dans plusieurs pays.

Quels services ?

LaserAg-Quantum est la première machine utilisant la spectroscopie induite par laser spécialement conçue et calibrée pour analyser des échantillons de sol et de tissus végétaux agricoles.

Laaq Inc est un système d'analyse respectueux de l'environnement. Les logiciels développés sont conviviaux, rapides et efficaces. Les résultats obtenus sont cohérents, l'erreur humaine étant éliminée et les manipulations d'échantillons réduites au minimum. Le processus d'analyse et les résultats sont aux attentes du XXIe siècle. LaserAg-Quantum est la toute dernière machine d'analyse.

Les échantillons homogénéisés et séchés sont contenus dans une petite tasse, compressés et introduits sur un carrousel en LaserAg-Quantum. La distance entre la surface de chaque échantillon de sol dans la cupule et le laser est mesurée et le processus LIBS est démarré et arrêté une fois que tous les échantillons du carrousel ont été « lus» et des images spectrales sont générées pour chaque échantillon.

Les mesures LIBS couplées aux méthodes chimio métrique fournissent la quantification des concentrations en éléments nutritifs équivalentes aux résultats des tests de sol conventionnels. Cet analyseur LIBS à haut débit dédié offre des résultats de sol et de plante comparables à la technique standard.

Même si LaserAg-Quantum est avant tout une machine équipée de la technologie LIBS qui présente les résultats des tests de sol et de plante, ses créateurs l'ont imaginée intégrée pour un échantillonnage de précision et une application à taux variable.

Le système Laseragest équipé un logiciel, LaserAg-Partner, conçu pour les fournisseurs de services. Le logiciel permet à l'utilisateur de créer les champs de ses clients, de déterminer le modèle d'échantillonnage, d'importer des fichiers de formes et des cartes de sol. Une fois les résultats de l'analyse du sol reçus, l'utilisateur peut imprimer divers rapports, établir ses prescriptions et générer les fichiers de formes pour les applications à taux variable. Les résultats d'analyse de sol de Laserag Quantum sont téléchargés automatiquement à chaque ouverture du logiciel. Le système est complété par une application pour téléphone intelligent, LaserAg-Sampler, pour l'échantillonneur sur le terrain.

L'application se synchronise avec le logiciel du fournisseur de service et l'échantillonneur peut se voir comme un point bleu sur le terrain. Tous les points d'échantillonnage sont également identifiés et l'application facilite les décisions d'échantillonnage. Chaque échantillon est codé QR. Le code QR est lu avec l'application smartphone. Une fois au laboratoire, les échantillons sont placés dans une tasse sur laquelle le code QR est apposé et lus pendant l'analyse de l'échantillon par laser. Le lien entre les emplacements sur le terrain et les échantillons est établi au fur et à mesure que l'analyse est effectuée. Aucun écrit et aucun formulaire ne doit être rempli. Cette technologie permet aussi d'obtenir la cartographie de la parcelle pour offrir ainsi plus de visibilité et de compréhension quant à la distribution des différents éléments minéraux dans une parcelle.

Il est à rappeler que le délai pour obtenir les résultats des analyses de sol avec la cartographie de la parcelle est de moins 7 jours ouvrables. Ce qui représente un record par rapport à la rapidité.

A la conquête de l'Afrique et de l'Asie

Les dirigeants de Laaq Inc. ont vu l'opportunité de se diriger vers le marché africain et asiatique. Ces deux cibles sont en train de mettre en place un plan de restructuration agricole important en introduisant les nouvelles technologies. Dans ce cadre, LaaqInc va offrir ses services à des milliers de producteurs agricoles qui se situent dans ces zones géographiques.Plus spécifiquement, en Tunisie, Laaq Inc. est opérationnelle depuis le mois de septembre dernier.